Wahlsieger Jakov Milatović am Wahlabend in Podgorica Bild: AP

Am Ende war die Sache deutlich: Im Stichentscheid der Präsidentenwahl in Montenegro votierten laut vorläufigem Ergebnis rund 60 Prozent der Wähler für den 36 Jahre alten Herausforderer Jakov Milatović. Amtsinhaber Milo Djukanović, der 1991 das Amt des montenegrinischen Ministerpräsidenten übernommen und seither aus wechselnden Positionen heraus das Land geführt hatte, erhielt knapp 40 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei mehr als 70 Prozent.

Damit ist Djukanovićs Zeit an der Macht nach fast 33 Jahren einstweilen zu Ende. Er war der letzte Politiker aus der Phase der jugoslawischen Zerfallskriege in den Neunzigerjahren, der noch eine führende Rolle in seinem Land spielte. Ganz von der Bildfläche verschwindet der abgewählte Präsident allerdings nicht. Er ist noch Vorsitzender der „Demokratischen Partei der Sozialisten“, die bei der Parlamentswahl im Sommer 2020 mit einem Zuspruch von 35 Prozent stärkste politische Kraft in dem Land wurde. Durch ein heterogenes Oppositionsbündnis wurde die Partei dennoch von der Macht verdrängt.