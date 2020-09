Aktualisiert am

Minderheitenpolitik in China : Neuer Konfliktherd Innere Mongolei?

Bisher war die Innere Mongolei ein friedliches Fleckchen Erde in der Volksrepublik China. Die neue Sprachenpolitik Pekings könnte dem Frieden aber ein Ende setzen. Die Ideologen wittern „Separatismus“.

Protest gegen China in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator Bild: AFP

Die nordostchinesische Stadt Chifeng stellte allen städtischen Angestellten am Freitag ein Ultimatum: Wenn ihre Kinder nicht bis vier Uhr nachmittags in der Schule auftauchten, würden die Eltern von ihrer Arbeit suspendiert und einer Untersuchung durch die gefürchtete Disziplinarkommission unterzogen. Das ist nur eine von vielen Strafmaßnahmen, mit denen die Behörden in der Inneren Mongolei derzeit gegen eine Welle von Protesten vorgehen.

Tausende mongolische Eltern und Schüler waren in den vergangenen Tagen gegen eine neue Sprachenpolitik auf die Straße gegangen und hatten den Beginn des Schuljahrs boykottiert. Der Grund: Die mongolische Sprache soll künftig im Schulunterricht eine geringere Rolle spielen.