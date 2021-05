Moldaus Präsidentin Maia Sandu : „Die Korruption ist unser größtes Problem“

Moldaus Präsidentin Maia Sandu hat der Korruption den Kampf angesagt. Auch deswegen rechnet sie vor der Parlamentswahl mit einem schmutzigen Wahlkampf. Am Mittwoch trifft sie Bundeskanzlerin Merkel in Berlin.

„Manche politischen Kräfte wollen geopolitische Themen nutzen, um Fragen nach Korruption aus dem Weg zu gehen“, sagt Moldaus Präsidentin Maia Sandu. „Sie wollen den Menschen damit Angst einjagen.“ Was sie damit meint, illustriert eine Aussage des früheren kommunistischen Präsidenten Vladimir Voronin. Wenn Sandus Partei die Parlamentswahl am 11. Juli gewinne, dann „kommen NATO-Soldaten hierher, und hier werden schwarzbraune Kinder und nicht nur solche mit weißer Haut geboren“. Ob die Wähler das wirklich wollten, fragte Voronin vorige Woche in einer Fernsehsendung. Er führt gemeinsam mit dem im November vorigen Jahres abgewählten früheren sozialistischen Präsidenten Igor Dodon eine Wahlliste sowjetnostalgischer, nach Russland orientierter Parteien. Einer ihrer Wahlslogans lautet: „Nein zu Fremdherrschaft!“

Das richtet sich gegen Sandu, die stets für eine Orientierung Moldaus in Richtung EU eingetreten ist. Daran hält sie weiter fest: „Ich will, dass die Moldauer einen Lebensstandard wie in EU-Ländern haben und die gleichen Grundrechte und Freiheiten wie die Menschen in der EU genießen“, sagt Sandu, die an diesem Mittwoch in Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft, im Gespräch mit der F.A.Z. Aber im Wahlkampf „wollen wir uns auf innenpolitische Fragen konzentrieren“, sagt sie. Denn die Geopolitik lenke vom eigentlichen Thema ab: „Die Korruption ist unser größtes Problem. Wegen der Korruption können sich die Menschen nicht entwickeln und ihre Pläne nicht verwirklichen. Wegen der Korruption haben wir kein Geld für bessere Bildung und bessere Infrastruktur.“

„Haben die Chance, das Parlament zu reinigen“

Die 49 Jahre alte Präsidentin arbeitet seit ihrem Wahlsieg vor einem halben Jahr auf die vorgezogene Parlamentswahl hin. Denn das gegenwärtige moldauische Parlament und damit auch die Regierung werden von jenen Kräften dominiert, die das Land – eines der ärmsten Europas – bisher im Griff haben: Den Sozialisten Dodons und den Resten der Partei des flüchtigen Oligarchen Vlad Plahotniuc, der bis Sommer 2019 zehn Jahre informeller Herrscher des Landes war und sich „prowestlich“ gab. Der Weg zur Neuwahl war schwierig. Vor der Präsidentenwahl hatten sich zwar alle Parteien dafür ausgesprochen, doch seit seiner Niederlage versuchte Dodon mit allen Mitteln, die Wahl zu verhindern. So wollten seine Leute im Parlament einen Notstand ausrufen und das Verfassungsgericht absetzen, das den Weg zur Wahl freigemacht hatte.

Auch wenn sie angesichts dieser Vorgeschichte einen schmutzigen Wahlkampf erwartet, gibt Sandu sich optimistisch: „Wir haben die Chance, das Parlament zu reinigen“, sagt sie. „Ich hoffe, dass jene Wähler, die für mich gestimmt haben, nun für ehrliche Kandidaten stimmen.“ Eine Chance auf eine eigene Mehrheit haben die Reformkräfte aber nur, wenn es ihnen gelingt, wenigstens einen Teil jener Bevölkerungsgruppen anzusprechen, die traditionell an Russland orientiert sind.

Die moldauische Gesellschaft ist in der Frage der außenpolitischen Orientierung in zwei annähernd gleich große Teile gespalten. Umfragen sind in Moldau freilich mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Doch sie deuten darauf hin, dass die Chancen von Sandus Partei durch den Unmut gestiegen sind, den die Sozialisten mit ihren Versuchen auf sich gezogen haben, die Parlamentswahl zu verhindern und unmittelbar nach der Präsidentenwahl die Vollmachten der Siegerin zu beschneiden.

Sandu hofft, nach der Wahl mit einer ihr nahestehenden Regierung jene Vorhaben verwirklichen zu können, die sie gegen eine reformfeindliche Mehrheit im Parlament und den damaligen Präsidenten Dodon nicht angehen konnte, als sie 2019 für fünf Monate Ministerpräsidentin war. Dazu gehört vor allem eine Reinigung der Justiz von Korruption. Das neue Parlament soll nach Sandus Willen ein Gesetz beschließen, das die Überprüfung aller Richter und Staatsanwälte vorsieht. Das dafür vorgesehene Komitee aus moldauischen Staatsbürgern soll von einer internationalen Mission aus ehemaligen Richtern und Staatsanwälten zusammengestellt und überwacht werden. Auch beim Neuaufbau der Justiz, etwa bei der Ausbildung, hofft die Präsidentin auf technische Unterstützung aus der EU.

Sandu sieht die Schaffung stabiler und handlungsfähiger staatlicher Institutionen als wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung Moldaus an. Aber ihr ist klar, dass die Wähler von ihr auch etwas anderes erwarten: „Wir brauchen schnellen wirtschaftlichen Fortschritt.“ Die Folgen der Pandemie, die in Moldau in Relation zur Einwohnerzahl viel mehr Opfer als in Deutschland gefordert hat, haben die existenzielle Not vieler Menschen noch vergrößert.

Sandu lässt derzeit ein Paket für den Wiederaufbau ausarbeiten – auf eine Verwirklichung vor der Wahl hofft sie indes nicht: Die Regierung habe nichts zur Unterstützung der Wirtschaft getan. Das Wiederaufbaupaket, für das Moldau auf ausländische Finanzhilfe angewiesen ist, soll einerseits direkt die schlimmste Not der ärmsten Bevölkerungsschichten lindern. „Auf der anderen Seite sehen wir es als Chance für eine Transformation der Wirtschaft zu mehr Digitalisierung und Onlinedienstleistungen.“