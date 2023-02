Ob Russland wirklich geplant hat, durch einen Putsch die Republik Moldau von ihrem proeuropäischen Kurs abzubringen, lässt sich kaum sagen – doch die Antwort in Chișinău ist eindeutig. An diesem Donnerstag soll das Parlament in der moldauischen Hauptstadt mit Dorin Recean einen neuen Regierungschef und ein neues Kabinett bestätigen. Da die Partei von Staatspräsidentin Maia Sandu eine überwältigende Mehrheit der Mandate in der Volksvertretung innehat, gilt die Bestätigung als Formsache. Der Führungswechsel in dem Kleinstaat zwischen der Ukraine und Rumänien, dem im vergangenen Jahr der Status eines Beitrittskandidaten zur Europäischen Union zugesprochen wurde, sollte damit ohne Zwischenfälle verlaufen.

Anders als seine abgelöste Vorgängerin Natalia Gavrilița, eine Ökonomin und Finanzfachfrau, ist der frühere Innenminister Recean ein Mann des Apparats. Er war zuvor Sicherheitsberater von Staatspräsidentin Maia Sandu, der eigentlichen Strippenzieherin in Chișinău. Ein Landeskenner beschreibt Recean als „Feuerwehrmann in der Präsidialkanzlei“, der wichtige Verhandlungen im Hintergrund führte, unter anderem mit dem abtrünnigen Landesteil Transnistrien über die Stromversorgung Moldaus. „Wären diese Verhandlungen ge­scheitert, wären in Moldau schon lange die Lichter ausgegangen“, so die Quelle.

Von anderer informierter Seite wird Recean ähnlich beschrieben: Der ehemalige Unternehmer sei operativ und pragmatisch, könne gekonnt Fäden im Hintergrund spinnen. Recean erscheint demnach als Strippenzieher der Strippenzieherin in Chișinău. Dass er nun Gavrilița ablöst, kann als Hinweis darauf gelesen werden, dass Sandu andere Schwerpunkte setzen will. So wird vermutet, dass die Präsidentin in Zeiten wachsenden russischen Drucks einen Sicherheitspolitiker im Amt haben möchte.

Russlands Interesse, Moldau zu destabilisieren

Der Führungswechsel erfolgt vor dem Hintergrund angeblicher russischer Pläne, Sandu und die proeuropäische Regierung zu stürzen. Davon hatte zunächst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesprochen und als Quelle Erkenntnisse seiner Dienste genannt. Sandu griff diese Darstellung am Montag auf. Demnach habe der Kreml als Zivilisten „maskierte“ Aktivisten und Söldner einsetzen wollen, um Regierungsgebäude zu stürmen und Geiseln zu nehmen.

Dabei habe man sich auf die prorussische Opposition in Moldau stützen wollen. Darauf deuteten Dokumente hin, die man von den ukrainischen Partnern erhalten habe, so die Präsidentin. Sie deutete an, das auch Beteiligte aus Belarus, Serbien und Montenegro an dem geplanten Staatsstreich hätten beteiligt sein sollen.

Ob es solche russischen Pläne tatsächlich gab und wie weit sie gegebenenfalls gediehen waren, lässt sich von außen nicht beurteilen. Dass der Kreml ein Interesse an einer Destabilisierung der ersten nicht nur rhetorisch proeuropäischen die Regierung der Republik Moldau hat, ist jedoch plausibel. Putins Außenminister Sergej Lawrow hatte unlängst vieldeutig gewarnt, die Republik Moldau könne „zur nächsten Ukraine“ werden.

Durch den abtrünnigen Landstreifen Transnistrien, der von Moskau partiell kontrolliert wird, hat Moskau auch bereits einen Brückenkopf für Sabotageaktionen, auch wenn dort bisher alles ruhig blieb. Dementis der Putschvorwürfe aus dem russischen Außenministerium mit den Worten „vollkommen unbegründet und gegenstandslos“ müssen bekanntlich nichts bedeuten. Sandu hat nun einen Gesetzentwurf angekündigt, der Staatsanwälten und Geheimdiensten „die notwendigen Instrumente“ geben solle, um „Gefahren für die nationale Sicherheit wirksam zu bekämpfen zu können.

Die Ablösung von Gavrilița hatte sich allerdings schon seit einiger Zeit angekündigt. Die Putschgerüchte könnten für Sandu also auch ein Vorwand gewesen sein, um die Amtsinhaberin loszuwerden. Über Unstimmigkeiten zwischen den beiden Politikerinnen war in der Hauptstadt schon seit Längerem geredet worden. Gavrilița gilt als äußerst penibel, war aber wegen ihres Unwillens, Arbeit auch zu delegieren, oft stark überlastet. Sie war vor allem mit einem Programm zur Korruptionsbekämpfung angetreten, musste durch den Krieg in der Ukraine in den 18 Monaten ihrer Amtszeit aber oft nach Notfallplänen regieren. Hohe Flüchtlingszahlen, Stromausfälle und die starke Inflation in dem ärmsten Staat Europas forderten und überforderten zeitweise wohl die abgelöste Regierungschefin.

Gavrilița ließ bei ihrem Abschied erkennen, dass sie wohl gerne noch weiter regiert hätte. Sie hob hervor, das ihre Regierungszeit von dem Krieg in der Ukraine in einem Maße geprägt war, das für ihre ursprünglichen Ziele, etwa die Justizreform, kaum noch Zeit und Energie übrig ließ. Sie habe ihr Amt angetreten mit einem Mandat zur Korruptionsbekämpfung, habe sich jedoch sehr rasch einer (russischen) „Energie-Erpressung“ ausgesetzt gesehen, wurde die scheidende Regierungschefin zitiert.