Herr Ministerpräsident, kürzlich hat Moldaus Parlament den Ausnahme­zustand ein weiteres Mal verlängert, der zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine verhängt wurde. Warum braucht Ihre Regierung diese Vollmachten noch? Eine direkte militärische Be­drohung gibt es doch nicht mehr?

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Wir brauchen diesen Ausnahmezustand, um Bedrohungen bewältigen zu können, die nicht unbedingt militärischer Natur sein müssen. Ich will, dass wir seine Möglichkeiten sehr vorsichtig nutzen. Die milde Form des Ausnahmezustands, die in Moldau gilt, hat keine Auswirkungen auf die Menschenrechte. Wenn wir russische Propagandakanäle schließen, ist das keine Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten. Das ist das, was in ganz Europa ge­schieht, wo russische Propagandakanäle ge­schlossen werden, weil sie den Krieg propagieren. Dank des Muts der Ukraine und der westlichen Militärhilfe für sie sind wir keinen militärischen Bedrohungen ausgesetzt, aber es bestehen hybride Be­drohungen aus Russland. Es bezahlt zum Teil für Proteste in Moldau, es bezahlt kriminelle Gruppen, damit diese die Polizei angreifen oder das Regierungsgebäude at­tackieren. Solche Aktivitäten haben unsere Sicherheitskräfte aufgedeckt. Wir sind also noch in einer sehr volatilen Umgebung. Wir sind zwar nicht mehr von russischem Gas abhängig, aber wir sind bisher über die Ukraine mit dem europäischen Stromleitungsnetz verbunden. Wenn Russland dort die Energieinfrastruktur zerstört, sind wir direkt betroffen. Der Ausnahmezustand erlaubt der Regierung, schnell zu handeln, wenn zum Beispiel Infrastruktur zerstört wird. Wir können dann Haushaltsmittel für Reparaturen be­reitstellen, die sonst durch das Parlament gehen müssten. Jedes Mal, wenn in der Ukraine die Kämpfe heftiger werden, hat das hier potentiell Auswirkungen in Form von Energieunterbrechungen oder Flüchtlingsströmen.