Geflüchtete Ukrainer : Moldau mit dem Rücken zur Wand

Flüchtlinge aus der Ukraine harren bei eiskaltem Wind in Zelten in der Republik Moldau aus. Bild: Johanniter

Die moldauische Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita warnt vor einem finanziellen Kollaps ihres Landes. „Der massive und rasche Flüchtlingszustrom in unser Land stellt eine enorme Belastung für die begrenzten Ressourcen des Staates dar. Deshalb ist zur Bewältigung der humanitären Krise, aber auch der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Krieges, dringend Hilfe von internationalen Partnern erforderlich“, sagt sie vor der Ankunft der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Chisinau der F.A.Z.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Seit Beginn des russischen Überfalls sind laut moldauischen Angaben mehr als 270.000 Menschen aus der Ukraine in die Republik Moldau geflohen. Viele durchquerten das Land nur, aber mehr als 100.000 seien geblieben. „In nur zehn Tagen überstieg die Zahl der Flüchtlinge drei Prozent unserer Bevölkerung“, so Gavrilita. Inzwischen müssten es, sofern die offiziellen Zahlen zutreffen, sogar um die vier Prozent sein. Die Republik Moldau hat etwa 2,5 Millionen Einwohner. Gemessen an der Bevölkerungszahl wäre das so, als hätte Deutschland binnen zehn Tagen etwa 3,3 Millionen Menschen aufgenommen.