Wegen Putins Krieg : Moldau und Transnistrien nähern sich einander an

Noch sind letzte Terminfragen zu klären, doch schon bald, womöglich am Freitag kommender Woche, wird die moldauische Staatspräsidentin Maia Sandu zu Gesprächen in Berlin erwartet. Sie reist derzeit durch Europa, um zu eruieren, wie die Hauptstädte zum EU-Beitrittsantrag ihres Landes stehen. Die Republik Moldau hatte Anfang März, dem Beispiel der Ukraine und Georgiens folgend, ein entsprechendes Gesuch an die Europäische Union gerichtet. In Chișinău macht man sich keine Illusionen darüber, wie schwierig dieser Weg ist. Der Antrag erfolgte vor allem deshalb, weil die Entscheidungen in Kiew und Tiflis bei der Wählerschaft der dezidiert proeuropäischen moldauischen Regierung eine entsprechende Erwartungshaltung geweckt hatte.

Die gute Nachricht, die Sandu nach derzeitigem Stand mit nach Berlin bringen könnte, betrifft eine Entspannung im Verhältnis zwischen der Regierung in Chișinău und den Machthabern im seit dem Zerfall der Sowjetunion abtrünnigen Landesteil Transnistrien. Unter dem Druck des Krieges in der Ukraine ist es zu einer Annäherung zwischen Moldau und der transnistrischen Führung in Tiraspol gekommen. Fragen, über die jahrelang keine Einigung erzielt werden konnte, stehen nun offenbar vor einer Lösung.