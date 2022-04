Spannungen in Transnistrien : Schüsse auf ein Munitionslager?

Den dritten Tag in Folge hat es in dem von Moldau abtrünnigen Gebiet einen Zwischenfall gegeben. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig.

In Transnistrien ist nach Angaben der örtlichen Machthaber am Mittwoch von ukrainischem Gebiet aus ein Munitionslager beschossen worden. Das „Innenministerium“ des von der Republik Moldau abtrünnigen Gebiets teilte mit, zuvor seien in dem Gebiet ukrainische Drohnen unterwegs gewesen. Verletzt wurde bei dem Vorfall offenbar niemand. Damit hat es in dem international nicht anerkannten Gebiet, das zwischen Moldau und der Ukraine am Ostufer des Dnjestr liegt, nun an drei Tagen in Folge Zwischenfälle gegeben.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Die Ukraine und Russland werfen einander gegenseitig vor, dahinter zu stehen. Moskau und Kiew behaupten, die jeweils andere Seite wolle die Republik Moldau durch Provokationen in den Krieg hineinziehen. Die Bevölkerung Transnistriens ist mehrheitlich russischsprachig. Das Gebiet hat sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der Neunzigerjahre in einem kurzen Krieg von Moldau gelöst, dessen Bevölkerung mehrheitlich rumänisch spricht.

Seither wird Transnistrien von Russland politisch und wirtschaftlich unterstützt, aber nicht offiziell anerkannt. In dem Gebiet sind etwa 1500 russische Soldaten stationiert. Sie bewachen auch das Munitionslager in Cobasna (russisch Kolbasna), das als eines der größten Osteuropas gilt. Die Bestände darin blieben infolge des Krieges Anfang der Neunzigerjahre in Transnistrien. Die in Cobasna gelagerte Munition gilt wegen ihres Alters als in hohem Maße explosionsgefährdet.

Militärischer Wert der Truppen in Transnistrien gilt als gering

In der Ukraine wird ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen dieser Tage und den Äußerungen eines russischen Offiziers von Freitag voriger Woche hergestellt. Dieser hatte gesagt, ein militärisches Ziel der jetzigen Etappe sei es, eine Landverbindung mit Transnistrien herzustellen. Dazu müssten die russischen Truppen Teile des Gebiets um die Hafenstadt Odessa einnehmen. Aus ukrainischer Sicht fügt sich in dieses Bild, dass am Dienstag und Mittwoch eine für die Verteidigung der Region strategisch wichtige Brücke westlich von Odessa mit Raketen beschossen und offenbar schwer beschädigt worden ist.

Das ukrainische Militär behauptet, die russischen Truppen in Transnistrien seien in Kampfbereitschaft versetzt worden. Allerdings wird deren militärischer Wert selbst von ukrainischen Fachleuten als gering eingeschätzt. Das spiegelt sich auch in einer Äußerung des ukrainischen Präsidentenberaters Olexij Arestowytsch wider, der am Mittwoch in einem Interview sagte, die ukrainischen Truppen würden mit den russischen Einheiten in Transnistrien notfalls fertig. Allerdings sei nicht daran zu denken, dass man ohne ausdrückliche Bitte der moldauischen Regierung im Staatsgebiet Moldaus tätig werde. In den staatlichen russischen Medien wurde daraus eine Drohung Arestowytschs gemacht, Transnistrien zu besetzen. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sprach von „ziemlich provokativen“ Worten.

Auch Moldaus Regierung war nicht glücklich über Arestowytschs Aussage. Sie verwies gegenüber dem Nachrichtenportal Newsmaker.md darauf, dass sie gesetzlich verpflichtet sei, eine Lösung des Transnistrien-Konflikts ausschließlich mit friedlichen Mitteln anzustreben. Die prowestliche Regierung Moldaus ist trotz ihrer offensichtlichen Sympathien für die Ukraine bemüht, alles zu vermeiden, was den Transnistrien-Konflikt verschärfen könnte. Dieses Interesse teilt sie mit der Führung der Separatisten, die sich trotz ihrer Abhängigkeit von Moskau in den vergangenen Wochen auffallend um Neutralität bemüht hat. Ukrainische und moldauische Beobachter vermuten einen Konflikt zwischen den Oligarchen, die Transnistrien als eine Art Konzern führen und ihre Geschäfte nicht gestört sehen wollen, und Falken im russischen Sicherheitsapparat, die das Gebiet für den Krieg gegen die Ukraine nutzen wollen.