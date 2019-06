Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel Moldau : Der Schritt über den großen Graben

Plötzlich Ministerpräsidentin Moldaus: nach dem ersten Treffen des Kabinetts vergangene Woche in Chișinău - Maia Sandu. Bild: Reuters

Im Herbst vorigen Jahres hatte Maia Sandu ihren Arbeitsplatz in einem kleinen, schon lange nicht mehr renovierten Häuschen in einer Straße, in der vom Asphalt auf den Gehwegen nur noch Stolperfallen übrig geblieben sind. Von den drei schlecht geheizten Zimmern aus, die ihre Partei dort gemietet hatte, organisierte sie als Vorsitzende und einzige Vollzeitkraft einen aussichtslos scheinenden Parlamentswahlkampf.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Die Kandidaten der Partei und ihre Unterstützer waren ständigen Schikanen der Behörden ausgesetzt, sie riskierten mit ihrem Engagement ihre Jobs. „Überall ist Verzweiflung“, sagte sie damals. „Die Leute glauben nicht, dass in Moldau noch etwas Gutes geschehen kann.“ Wenn sich nach der Wahl im Februar nichts ändere, dann werde es die nächste Auswanderungswelle geben. „Wir müssen jetzt kämpfen, so lange sie noch da sind. Das ist vielleicht die letzte Chance für dieses Land.“