Sorge wegen Flüchtlingen : Moldaus Furcht vor dem Winter

Moldau hat so viele Ukrainer aufgenommen wie kaum ein anderes Land. Eine weitere Flüchtlingswelle könnte die Republik überfordern, humanitär und sicherheitspolitisch. Hilferufe gehen Richtung Brüssel.

Flüchtlinge aus der Ukraine und Moldauer demonstrieren im Oktober in Chi­şinău gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. Bild: EPA

Wer ihr erster Feind ist, das weiß die moldauische Regierung nicht erst, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. Jetzt aber hat das Land noch einen „zweiten Feind“, sagt Innenministerin Ana Revenco: den beginnenden Winter. Weil die Energieversorgung nach russischen Raketenangriffen in der Ukraine instabil ist, bereitet sich die Regierung in der vom Krieg ebenfalls hart gezeichneten kleinen Nachbarrepublik auf eine weitere Flüchtlingswelle vor.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



„Wir sehen die Ausweitung der Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine mit Besorgnis und haben Pläne für die Unterbringung neuer Flüchtlinge“, sagt Mi­nisterpräsidentin Natalia Gavrilița der F.A.Z. in der Hauptstadt Chi­şinău. Innenministerin Revenco setzt hinzu: „Wir bereiten uns auf eine zweite Flüchtlingswelle vor.“ Erst recht wäre damit zu rechnen im Falle eines russischen Atomwaffeneinsatzes oder Zwischenfalls in einem Kernkraftwerk.