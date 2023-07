Frankreich will vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen mit China die strategische Partnerschaft mit Indien weiter ausbauen. Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in Paris empfangen. Modi ist der diesjährige Ehrengast bei der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag an diesem Freitag.

„Wir teilen den gleichen Wunsch nach strategischer Autonomie“, sagte Modi der Zeitung „Les Echos“ am Donnerstag. „Es ist deshalb nicht überraschend, dass Frankreich das erste westliche Land ist, mit dem wir eine strategische Partnerschaft vereinbart haben“, führte er aus.

Die strategische Partnerschaft wurde vor 25 Jahren unterzeichnet. Frankreich unterstützt den indischen Wunsch, als ständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat aufgenommen zu werden. Modi lobte die Bemühungen Macrons, den Dialog mit dem globalen Süden zu verbessern wie zuletzt beim internationalen Gipfel für einen neuen Finanzpakt in Paris. „Die Rechte des globalen Südens sind lange ignoriert worden“, sagte Modi.

Für Modi ist es der fünfte Besuch in Frankreich, Macron war 2018 zum Staatsbesuch in Indien gewesen. Indien zählt zu den besten Kunden der französischen Rüstungsindustrie. Seit den 1980er-Jahren hat das Land zahlreiche französische Kampfjets vom Typ Mistral und Rafale sowie U-Boote vom Typ Scorpène gekauft. Bei der Militärparade an diesem Freitag sollen 240 indische Soldaten auf den Champs Elysées defilieren, und drei Rafale der indischen Armee bei der Luftparade mitfliegen.

Nach Informationen der Hindustan Times will Indien 26 Rafale-Marine für Flugzeugträger sowie drei U-Boote in Frankreich kaufen. Zudem ist ein gegenseitiger Zugang zu den Marinestützpunkten im Indischen Ozean im Gespräch. Präsident Macron bricht zum Monatsende zu einer siebentägigen Reise nach Ozeanien auf. Besonders in Neukaledonien ist der chinesische Einfluss stark. Das französische Überseeterritorium im Pazifik hat sich bei einem dritten Referendum im Dezember 2021 für einen Verbleib bei Frankreich entschieden. Frankreich will seine Truppenpräsenz dort ausbauen.

Indien und Frankreich seien sich einig, dass sie dem chinesischen Einfluss entgegenwirken müssen, hieß es im Elysée. Über das ambivalente Verhältnis Indiens zu Russland wird in Paris hinweggesehen. Modi sagte in „Les Echos“, der Krieg müsse beendet werden. Menschenrechtsverletzungen und Einschränkungen für die Opposition sollen bei dem Besuch nicht thematisiert werden. Menschenrechtsgruppen haben am Donnerstag zu einer friedlichen Protestaktion in der Nähe des Invalidendoms in Paris aufgerufen, während Modi auf Einladung von Macron zu einem Abendessen im Louvre empfangen wird.