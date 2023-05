Indiens Ministerpräsident Narendra Modi und Australiens Ministerpräsident Anthony Albanese am Dienstag in Sydney Bild: Reuters

Frenetischer Jubel brach schon aus, als Indiens Ministerpräsident Narendra Modi nur den Saal betrat. Bis zu 20.000 Angehörige der indischen Diaspora hatten sich in dem Stadion in der australischen Metropole Sydney eingefunden, um ihr Idol einmal persönlich in Augenschein zu nehmen. Modi wurde von keinem anderen als dem australischen Ministerpräsidenten Anthony Albanese begrüßt: „Das letzte Mal, als ich jemanden auf dieser Bühne gesehen habe, war das Bruce Springsteen. Er wurde nicht so willkommen geheißen wie Ministerpräsident Modi. Ministerpräsident Modi ist der Boss“, sagte Albanese in Anlehnung an den Spitznamen des amerikanischen Sängers.

Der Termin passte mit der Lobpreisung ganz in das Konzept, mit dem die PR-Maschine aus Regierung und Partei den indischen Ministerpräsidenten seit einiger Zeit zu einer globalen Führungsfigur hochstilisiert. Die Botschaft richtet sich unter anderem nach außen, wo Modi für sein Land nach Geschäftspartnern und Verbündeten sucht.