Modi in Athen : Auch Indien interessiert sich für das „Tor nach Europa“

China hat die ideale geografische Lage Griechenlands für Importe nach Europa schon vor Jahren entdeckt. Nun will Indien nachziehen. Dabei geht es auch um Häfen.

Der Besuch von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi in Athen am Freitag, der erste eines indischen Regierungschefs seit 40 Jahren, war weit mehr als eine Höflichkeitsvisite. Modi, der direkt vom Gipfel der BRICS-Staaten aus Südafrika nach Griechenland kam, hatte in einem vorab geführten Interview mit der Athener Zeitung „Kathimerini“ die handfesten Interessen skizziert, um die es beiden Seiten bei den Gesprächen ging. Er sehe Griechenland als „wich­tiges wirtschaftliches, logistisches und strategisches Tor für Indien zur EU und die osteuropäische Region“, hatte das Blatt Modi vor dessen Begegnung mit seinem griechischen Gegenpart Kyriakos Mitsotakis zitiert.

Modi lobte die Wirtschaftspolitik seines Gastgebers, durch die Griechenland von einem krisengeschüttelten Standort zu einer „hellen Zo­ne in Europa“ geworden sei. Das eröffne auch neue Perspektiven für Indien, dessen Unternehmen stets auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten im Ausland seien. Er hoffe, so Modi, dass griechische und indische Unternehmen die „strategische Geographie“ Griechenlands nutzen würden, um Wertschöpfungsketten und eine Verbindung zum europäischen Markt zu schaffen.