Vorwürfe gegen Priti Patel : Mit Charme und Schreien

Souveräner Auftritt mit schelmischem Lächeln – das ist das Markenzeichen der britischen Innenministerin Priti Patel. Aber verbirgt sich hinter ihrem Charme ein „bösartiger“ Trieb, Mitarbeiter zu schikanieren? Das wirft ihr Philip Rutnam vor, der bis zum Wochenende der höchste Beamte im Innenministerium war. Seit seinem Rücktritt werden fast täglich neue Beschwerden bekannt. Auch aus den beiden Häusern, in denen Patel früher tätig war, heißt es, sie habe Untergebene herabgewürdigt und eingeschüchtert. Die Labour Party fordert Patels Rücktritt, bis die „Bullying“-Vorwürfe aufgeklärt seien. In Downing Street wittert man hingegen eine hinterhältige Kampagne gegen eine der profiliertesten Ministerinnen.

Rutnam berichtete in einem Brief an die BBC, dass Patel in ihrem Haus Angst und Schrecken verbreite, Mitarbeiter anschreie und „unrealistische Anweisungen“ erteile. Er selbst sei Opfer einer Schmähkampagne geworden, die von Patel betrieben worden sei. Rutnam verlangt nicht nur eine öffentliche Untersuchung über das Verhalten der Ministerin, er will vor Gericht ziehen, weil er von ihr in den Rücktritt getrieben worden sei.