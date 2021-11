Wirbel um Mladić-Graffito : Staatsschutz für einen Kriegsverbrecher

Die Verherrlichung der neunziger Jahre nimmt in Serbien zu. Aktuell sorgt ein Mladić-Graffito in Belgrad für Aufsehen. Aktivisten wollten das Bild des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers entfernen – dann kam die Polizei.

In Belgrads Innenstadt ist die Njegoš-Straße eine der besseren Adressen: Anwaltskanzleien und Arztpraxen haben dort ihren Sitz, dazwischen laden schicke Cafés und ein bestens sortiertes Geschäft für französische Delikatessen zum Geldausgeben ein. Die Straße ist ein Tummelplatz der oberen Mittelschicht in Serbiens Hauptstadt. Hier leben jene, bei denen nicht am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist. Und mit ihnen lebte einige Monaten lang auch Ratko Mladić, der im Juni dieses Jahres in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilte bosnisch-serbische Kriegsverbrecher und Oberbefehlshaber über den Völkermord von Srebrenica im Jahr 1995.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Zwar lebte der einstige General nicht leibhaftig in der Njegoš-Straße, dafür aber überlebensgroß. Schon Ende Juli, so berichten es Belgrader Medien, war von unbekannter, aber professioneller Hand die Wandmalerei auf die Fassade eines Hauses aufgetragen worden. Sie zeigt Mladić in Uniform, salutierend. Dazu hatte jemand auf Serbisch in kyrillischer Schrift geschrieben: „General, Deiner Mutter sei Dank“.