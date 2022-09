„Tag des Wissens“ : Mit Putin lernen, für Russland sterben

Wladimir Putin will nicht an Gorbatschows Beerdigung teilnehmen und verabschiedet sich allein. Dann reist er nach Kaliningrad und hält eine „offene“ Schulstunde für ganz Russland und die besetzten ukrainischen Gebiete ab.

In der Ukraine und in Russland ist der 1. September in sowjetischer Tradition der „Tag des Wissens“: Die Schule beginnt wieder, festlich gekleidete Kinder kehren zurück oder werden eingeschult. Russlands Staatsfernsehen berichtete zu diesem Anlass aus der „Volksrepublik“ von Luhansk in der Ostukraine; sie steht seit Anfang Juli, anders als ihr Donezker Äquivalent, gänzlich unter russischer Besatzung.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

In den „befreiten Gebieten“ werde nun endlich nach russischem Lehrplan, von aus Russland hergebrachten oder dort fortgebildeten Lehrkräften unterrichtet, hieß es. Die ukrainische Sprache könne zwar „fakultativ“ angeboten werden, bisher aber habe niemand entsprechende Wünsche geäußert, sagte ein Reporter.