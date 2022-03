Putins Geschichtsbild : Mit Gott und Granaten

Aktualisiert am

Patriarch Kirill Ende Februar bei einem Gottesdienst in Moskau. Bild: AFP

Gut siebentausend russische Wissenschaftler haben in einem Auf­ruf gegen den von Russlands Präsident Wladimir Putin befohlenen Angriff auf die Ukraine pro­testiert und ihr Land als „militärischen Ag­gressor“ und „Schurkenstaat“ kritisiert. Der politischen Führung in Moskau haben sie „historiosophische Fantasien“ vor­geworfen. Sie schmähten damit nicht nur das aus ihrer Sicht imperiale Gebaren eines Autokraten, der eine nationale Mission zu erfüllen glaubt, sondern auch die Sakra­lisierung der russischen Politik in den zu­rückliegenden beiden Jahrzehnten.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Putin selbst sieht sich im Dienste einer na­tio­nalen Mission und will verlorenes Terri­torium zurückholen. Das ist ein Narrativ, das den Zaren ebenso diente wie Katharina II., die damit die Teilung Polens rechtfer­tigte.