Großbritannien : Misstrauensvotum gegen Boris Johnson in Konservativer Partei

Der in der „Partygate“-Affäre stark in die Kritik geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich am Montagabend einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Die notwendige Anzahl an entsprechenden Anträgen von Tory-Abgeordneten sei erreicht, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit.

Nach Angaben aus London gingen 54 entsprechende Briefe in dem Komitee ein, das entspricht 15 Prozent der 359 konservativen Abgeordneten im Unterhaus. Sollte Johnson bei der Abstimmung 50 Prozent oder mehr, also mindestens 180 Stimmen, erreichen, kann er weiterhin Vorsitzender der Partei und damit Premier bleiben. Sollte er dieses Quorum nicht erreichen, muss er abtreten.

Umfrage sagt Niederlage für Torys voraus

Johnson steht seit längerem unter Druck wegen Verstößen gegen strikte Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Der Konservative hatte bereits mehrmals dafür um Entschuldigung gebeten, einen Rücktritt jedoch abgelehnt mit der Begründung, die Regierung stehe vor zu vielen Herausforderungen und es sei unverantwortlich, davor wegzurennen. Der Premier ist zudem nicht der Ansicht, dass die Geldstrafe, die die Londoner Polizei wegen Teilnahme an einer Lockdown-Veranstaltung gegen ihn verhängte, einen Bruch der Ethikregeln der Regierung darstelle.

Am Freitag war er lautstark ausgebuht worden, als er zur Dankes-Messe für die 70-jährige Regentschaft von Königin Elisabeth II. in London kam. Eine Umfrage im Auftrag der Zeitung „Sunday Times“ sagt Johnsons Konservativer Partei zudem eine schwere Niederlage bei einer bevorstehenden Nachwahl für ein Parlamentsmandat voraus. Am 23. Juni sind in zwei Wahlkreisen, die bisher von den Konservativen gehalten werden, Nachwahlen angesetzt. In beiden Fällen musste der Amtsinhaber wegen Skandalen zurücktreten.