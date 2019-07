Neue Umfrage : Warum das Misstrauen wächst

Wunden heilen, die Gräben schließen und geeint nach vorne schauen. Man mag es kaum glauben. Das waren an „Thanksgiving“ des Jahres 2016 die Worte des frisch gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump an seine Nation. Ob sie Berechnung waren, ein kurz aufglimmender Funken staatsmännischer Verantwortung oder schlicht Zynismus – Donald Trump hat in seiner Amtszeit bisher meist genau das Gegenteil getan. Jeden noch so kleinen Riss in der amerikanischen Gesellschaft sucht er für seine Zwecke zu einem neuen Graben zu vertiefen.

Mit Blick auf die eigenen Anhänger und auf den aufziehenden Wahlkampf im kommenden Jahr mag dies rational erscheinen. Langfristig könnte es sich für den gesamten politischen Betrieb in Washington, dem längst auch Donald Trump angehört, aber als Schuss nach hinten erweisen. Darauf deutet eine Umfrage des renommierten Pew International Research Center hin, die am Montag veröffentlicht wurde und der F.A.Z. vorliegt. Drei von vier Amerikanern glauben demnach, dass das Vertrauen in die amerikanische Regierung geschrumpft ist. Zudem fürchten 64 Prozent, so die Studie des nichtstaatlichen Washingtoner Meinungsforschungsinstituts, dass es dadurch schwerer werde, die dringenden Probleme des Landes zu lösen.

Offenbar haben die Amerikaner keine einhellige Erklärung für den Vertrauensschwund, den drei Viertel der Befragten für berechtigt halten. 36 Prozent gehen davon aus, dass dabei das Handeln der Regierung eine Rolle spielt. Wodurch sie Vertrauen verliert, kann für jeden Befragten jedoch etwas anderes bedeuten. Unternimmt Washington zu viel? Zu wenig? Das Falsche? Oder überhaupt nichts? Jeder siebte Befragte gibt Präsident Trump und dessen Regierung die Schuld. Jeder Zehnte macht aber die Arbeit der Medien dafür verantwortlich.

Generell zeigt sich in den Antworten der über 10.000 befragten erwachsenen Amerikaner, wie viele Menschen im Umgang mit Informationen verunsichert sind. Sie berichten von Schwierigkeiten, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Über zwei Drittel glauben, dass die eigene Regierung absichtlich wichtige Informationen vor den Bürgerinnen und Bürgern verschlossen hält, die sie doch ohne jedes Risiko veröffentlichen könnte. 64 Prozent glauben ferner, sie könnten nur schwer beurteilen, ob ein gewählter Politiker die Wahrheit sagt. 61 Prozent vertreten die Ansicht, dass die Massenmedien bewusst Geschichten ignorierten, die für die Öffentlichkeit wichtig wären. Etwas sicherer fühlen sich die Amerikaner bei der Nutzung der sogenannten sozialen Medien, ob berechtigt oder nicht. Nur knapp jeder Zweite glaubt, dort auf falsche Informationen hereinfallen zu können.

Das schwindende Vertrauen der Amerikaner beschränkt sich nicht allein auf Politik und Medien. Es ist, so die Umfrage von Pew, in der gesamten Gesellschaft zu beobachten. 71 Prozent geben an, dass in den vergangenen zwanzig Jahren das Vertrauen zwischen den Menschen im Land gesunken sei. Die Gründe dafür sind aus Sicht der Befragten vielschichtig. Manche beklagen einen Werteverfall, in dessen Folge die Amerikaner insgesamt fauler, gieriger und unehrlicher geworden seien; andere vermuten, dass die Politik ein schlechtes Vorbild liefere und dies auf die Mitbürger abfärbe. Auch die Massenmedien werden für den Trend verantwortlich gemacht. So liefere eine spaltende und reißerische Berichterstattung einen Beitrag dazu.

Offenbar haben die Amerikaner trotz des artikulierten Vertrauensverlustes jedoch von ihren Mitbürgern noch kein schlechtes Bild. Die meisten zeigen sich überzeugt, dass ihre Mitbürger Probleme den Behörden melden, die Gesetze befolgen und jenen helfen, die in Not geraten sind. Allerdings sinkt das Vertrauen merklich, sobald die Politik ins Spiel kommt. 47 Prozent vertrauen wenig oder überhaupt nicht darauf, dass andere das Ergebnis der nächsten Wahl akzeptieren werden. Ungefähr die Hälfte der Befragten zeigt sich zudem skeptisch, ob ihre Mitbürger ihre Ansichten aufgrund neuer Information ändern, ob sie sich über wichtige Themen auf dem Laufenden halten und ob sie die Rechte von Menschen respektieren, die anders als sie selbst sind. 58 Prozent sind skeptisch, ob ihre Mitbürger mit Andersdenkenden vernünftige Gespräche führen können. 57 Prozent äußern die Sorge, dass andere ihre Stimmzettel abgeben, ohne sich gut informiert zu haben.

Da mutet es fast verblüffend an, mit welchem Optimismus die Amerikaner dennoch in die Zukunft blicken. 84 Prozent glauben, dass die amerikanische Regierung Vertrauen bei den Bürgern zurückgewinnen könne, vor allem mit politischen Reformen, mehr Transparenz und besserer politischer Führung. Die Zuversicht zum Verhältnis der Bürger untereinander ist noch größer. 86 Prozent denken, dass die Amerikaner den Vertrauensverlust aufhalten und dass sie wieder stärker aufeinander bauen können. Dabei setzen die Befragten vor allem auf Änderungen in persönlichen Einstellungen und auf mehr gemeinschaftliche Zusammenarbeit.

Mehr zum Thema 1/

Offen ist, woher diese Trendwende bei den Bürgern kommen soll. Jedenfalls hat die amerikanische Politik seit Ende 2018, als die Umfrage durchgeführt worden ist, wenig Anlass zu Hoffnung gegeben. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass im kommenden Jahr der Kampf um das Weiße Haus mit beispielloser Härte geführt werden wird. Lügen, Beschimpfungen und Drohungen in Richtung des politischen Gegners drohen ein noch größeres Gewicht zu erhalten als im ersten Wahlkampf von Donald Trump. Nicht absehbar ist daher, wann die Amerikaner den Weg einschlagen werden, den Trump an „Thanksgiving“ des Jahres 2016 erwähnt hatte und der zu mehr Vertrauen führen könnte.