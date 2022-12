Missbrauch in Slowenien : Schützt Franziskus einen Ordensbruder?

Es war eine dürre Mitteilung, mit welcher der Jesuitenorden auf die jüngsten Presseberichte über den mutmaßlichen Missbrauchsskandal um den slowenischen Priester und Künstler Marko Ivan Rupnik reagierte. In dem Schreiben der „Provinzüberschreitenden Niederlassungen“ des Ordens in Rom vom 2. Dezember heißt es, gegen den 68 Jahre alten Pater seien verschiedene „Vorsichtsmaßnahmen“ verhängt worden. So darf Rupnik keine Beichte mehr abnehmen, keine Exerzitien (geistliche Übungen) leiten und nur mit ausdrücklicher Genehmigung öffentliche Auftritte absolvieren. Zur Begründung der Maßnahmen heißt es in der Erklärung, das Dikasterium (ehedem die Kongregation) für die Glaubenslehre habe „im Jahr 2021 eine Anzeige gegen Pater Marko Ivan Rupnik SJ mit Blick auf die Führung seines geistlichen Amtes“ erhalten.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Um welche Vorwürfe es sich handelte und auf welchen Zeitpunkt oder Zeitraum sich die Anzeige bezog, wird nicht mitgeteilt. Wohl aber, dass „keine Minderjährigen betroffen waren“. Außerdem erfährt man, dass das Dikasterium für die Glaubenslehre unmittelbar nach dem Erhalt der Anzeige eine Untersuchung eingeleitet und in deren Verlauf mehrere Zeugen befragt habe. Nach dem Studium der Untersuchungsergebnisse sei das Dikasterium im Vatikan zu der Erkenntnis gelangt, „dass die betreffenden Taten als verjährt zu betrachten“ seien, weswegen „der Fall Anfang Oktober 2022 abgeschlossen“ worden sei.