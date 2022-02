Sexueller Missbrauch : Opfer der Kirche in Spanien fühlen sich „wie lebendig begraben“

In Spanien war die Zeitung „El País“ die treibende Kraft hinter der Aufarbeitung, die die Kirche ausbremste. Jetzt machen der Vatikan und die Politiker Druck. Und die Justiz fordert alle Akten an.

Der spanische Schriftsteller hat mehr als 40 Jahre gebraucht, um eigene Worte zu finden. Jetzt habe er nicht mehr an­ders gekonnt, als seinen „Schmerz zu entblößen“, sagte Alejandro Palomas: Wie „lebendig begraben“ in ihrer Erinnerung fühlten sich die Jungen und Mädchen, die vor Jahrzehnten von Priestern und Or­densleuten missbraucht und vergewaltigt worden sind. Er habe das Gefühl, „innen befleckt zu sein. Wie diese Flecken, die nie wieder rausgehen. Ich dachte immer, dass ich deshalb nicht geliebt werden würde“, sagte der Autor in dem Interview, und es war ihm anzuhören, wie schwer es ihm fällt, darüber zu reden, was der Or­densbruder ihm angetan hatte.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Ein Grund, weshalb Palomas sein Schweigen brach, war ein Bericht in der Zeitung „El País“ über den La-Salle-Orden. Ihm gehörte der Lehrer an, der be­gann, sich an ihm zu vergehen, als er acht Jahre alt war, der ihn schließlich vergewaltigte. Die Zeitung ist bei ihren Re­cherchen in 27 der 115 La-Salle-Schulen in Spanien auf 26 mutmaßliche Täter und mindestens 60 Opfer gestoßen. Doch der Orden weigere sich, den Anweisungen von Papst Franziskus zu folgen und Missbrauchsvorwürfe kirchenrechtlich zu un­tersuchen.