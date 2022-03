Kartell des Schweigens : Vertuschen Papst und Bischöfe bis zu eine Million Missbrauchsfälle?

In Italien gibt es zum Missbrauch in der Kirche ein regelrechtes Kartell des Schweigens. Neue Schätzungen kommen auf mehr als 825.000 Fälle. Auch der Papst hält sich mit Forderungen nach Aufklärung zurück.

Missbrauchsopfer klagen an: Demonstration in Rom Bild: dpa

Die monströse Zahl steht seit Langem im Raum. Die Schätzung, dass es in den vergangenen gut sieben Jahrzehnten in der katholischen Kirche Italiens bis zu eine Million Missbrauchsopfer gegeben hat, stammt von Francesco Zanardi. Zanardi, 51 Jahre alt, wurde im Alter von 13 Jahren vom Priester seiner Heimatgemeinde Spotorno in Ligurien vergewaltigt. Nach zwei Jahren fortgesetzten Missbrauchs war der Jugendliche am Ende. Es folgten Jahre der Drogenabhängigkeit, der Einsamkeit.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Der Geistliche blieb weitere Jahrzehnte im Dienst und setzte seine sexualisierten Gewalttaten fort. 2010 kam es in Savona zum Prozess gegen den Priester – vor einem staatlichen Gericht. Für Zanardi bedeutete die Zeugenaussage in dem Verfahren, dass er seine Verletzungen abermals durchlitt. Von seinem Partner, dem Zanardi die Vergewaltigungen verschwiegen hatte, wurde er seinerzeit verlassen. „Und wieder war ich einsam“, berichtet Zanardi. „Ich musste mich entscheiden: mich vollends aufgeben oder den Kampf aufnehmen, um etwas zu ändern.“