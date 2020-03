Flüchtlingskinder : Günther: Wir sollten ein Beispiel geben

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat abermals die Bereitschaft seines Bundeslandes erklärt, minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufzunehmen. „Seit dem Wochenende hat sich die Lage im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Griechenland dramatisch verschärft“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Schleswig-Holstein hat in der Vergangenheit mehrfach seine Bereitschaft erklärt, Menschen in Not zu helfen und sich an Kontingentlösungen zu beteiligen, die die Bundesregierung mit den europäischen Partnern aushandelt. Wir sollten hier ein Beispiel geben“, betonte Günther. Er mahnte: „Nötig ist eine kontrollierte und gesteuerte Flüchtlingsaufnahme. Eine Situation wie 2015 darf sich nicht wiederholen.“

Die Lage hatte sich verschärft, nachdem die Türkei die Grenzen zur EU für Migranten für offen erklärt hatte. Nach UN-Angaben harren Tausende Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Viele wollen weiterziehen. Die Lager in Griechenland sind bereits überfüllt. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen. Wie Günther plädieren auch Vertreter von Grünen, SPD und Linken für eine Aufnahme von Geflüchteten. In der Union befürchten viele, dass die Aufnahme einer bestimmten Zahl von Flüchtlingen weitere Menschen motivieren würde, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen.

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisierte diese Haltung. Es sei bezeichnend, dass sich die Union als Regierungspartei an das Versprechen der Bundesregierung, für Entlastung in Griechenland zu sorgen, nicht mehr erinnern wolle. „Es geht jetzt in einem ersten Schritt konkret um die 40.000 Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, wo bürgerkriegsähnliche Zustände drohen. Von diesen sollten wir jetzt 5000 aufnehmen“, forderte Baerbock in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Überraschend zeigte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstagabend offen für die europäische Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern in dieser Größenordnung. Nach einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin warb er für eine „Koalition der Willigen“ in der EU. Der Minister trifft sich an diesem Mittwochabend mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, um über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze und in den griechischen Lagern zu beraten. Er werde bei dem Treffen dafür werben, in dieser Frage nicht zu warten, bis alle 27 Staaten mitmachten. Man könne vereinbaren, in welcher Zeit man etwas tun wolle. Bei den Kindern und Jugendlichen in den Lagern in Griechenland gehe es um eine Gesamtzahl von 5000 Menschen, sagte Seehofer. Man arbeite bei der Seenotrettung etwa mit Frankreich, Italien und Spanien gut zusammen – diese Formation wolle er in erster Linie zusammenhalten. Einen deutschen Alleingang lehnte er ab.

„Wenn wir 5000 aufnehmen, machen sich 50.000 auf den Weg“

Seehofer unterstützt die Bemühungen Griechenlands, Migranten an der EU-Grenze zu stoppen. „Ich habe sehr deutlich heute in der Fraktion gesagt, dass die Grenzen Europas nicht geöffnet sind für diese Flüchtlinge aus der Türkei und das gilt auch für unsere Grenze“, sagte Seehofer am Dienstag. Nach Angaben von Teilnehmern sagte er in der Sitzung der Unionsfraktion: „Wir müssen dieses Thema in den Griff bekommen, sonst haben wir 2015 plus.“ Zuvor hatte der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), mit Bezug auf Forderungen anderer Parteien zur Flüchtlingsaufnahme noch getwittert: „Wenn wir 5000 aufnehmen, machen sich 50.000 zusätzlich auf den Weg. Keine falschen Hoffnungen wecken!“