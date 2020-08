Regierungskrise im Libanon : Rücktritt von Premier Diab angekündigt

Die libanesische Regierung ist wegen der tödlichen Explosion in Beirut zurückgetreten. Das teilte Gesundheitsminister Hamad Hassan am Montag zum Ende eines Kabinettstreffens mit. Der Ministerpräsident Hassan Diab werde „den Rücktritt im Namen aller Minister“ einreichen. Noch für Montag wurde eine Ansprache von Diab an die Nation erwartet. Bis zur Bildung einer neuen Regierung ist sein bisheriges Kabinett geschäftsführend im Amt.

Zuvor hatte die Regierung nach der Explosionskatastrophe von vergangener Woche ein weiteres Mitglied verloren. Justizministerin Marie-Claude Najm erklärte am Montag ihren Rücktritt. Zuvor hatten bereits Informationsministerin Manal Abdel Samad und Umweltminister Kattar Demianos ihre Posten aufgegeben. Auch mindestens neun Parlamentsabgeordnete sind zurückgetreten. Diab hat am Wochenende vorgezogene Neuwahlen vorgeschlagen.

Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte am Montag an, am Mittwoch zu Gesprächen in den Libanon reisen. Dabei wolle er sich auch für Reformen einsetzen, sagte der SPD-Politiker dem Deutschlandfunk. „Eines muss klar sein – allen im Libanon – es kann nicht so weitergehen wie bisher.“ Neuwahlen seien „das Mindeste, was die Bevölkerung erwartet“. Danach werde sich zeigen, ob die Veränderungen ausreichend seien.

Bei einer von der Vereinten Nationen und Frankreich organisierten Geberkonferenz kamen am Sonntag gut 250 Millionen Euro Hilfen für den Libanon zusammen. Deutschland stellt nach den Worten von Außenminister Maas 20 Millionen Euro zur Verfügung. Die Hilfsgelder sollen nach dem Willen der Geberländer direkt an die Bevölkerung fließen.

Die Hilfen seien „auch bitter notwendig, wenn man sich die Lage in Beirut anschaut“, so Maas weiter. „Wir werden den Verantwortlichen noch einmal sehr deutlich machen, dass wir bereit sind zu helfen, wir werden aber auch sagen, dass wir der Auffassung sind, dass dieses Land reformiert werden muss.“ Notwendig seien grundlegende Reformen der Regierungsführung. Korruption und Misswirtschaft müssten bekämpft werden, forderte Maas. Aber auch wirtschaftliche Reformen müssten umgesetzt werden, damit „der Libanon auch wieder interessant wird für ausländische Unternehmen, die Geld investieren in dieses Land".

Iran warnte am Montag ausländische Staaten vor einer Einmischung im Libanon gewarnt. „Die Explosion war ein großer und bitterer Vorfall und es ist daher verständlich, dass die Menschen aufgebracht sind und Konsequenzen fordern“, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi. Es gebe aber auch Anzeichen für Provokationen seitens ausländischer Staaten und Gruppen, die ihre eigenen illegitimen politischen Ziele im Libanon verfolgten. „Das ist inakzeptabel“, sagte der Sprecher nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna.

Die jüngsten Proteste hatten sich teils auch gegen die von Iran kontrollierte Hizbullah-Miliz gerichtet. Sie ist militärisch die stärkste Kraft im Land und auch im Parlament als Partei vertreten. Gegen ihren Willen geht im Libanon nichts. Eine neue politische Konstellation in Libanon könnte den iranischen Einfluss im Land stark beeinträchtigen. Nach den Worten von Mussawi konzentriert sich der Iran vorerst nur auf humanitäre Hilfe, für alles andere wolle man erstmal abwarten, bis alle Untersuchungen beendet seien. „Für eine sachliche Einschätzung der Lage ist es noch zu früh“, sagte der Sprecher.

Deutsche Helfer kehren heim

Ein großer Teil der in Folge der Explosion aus Deutschland entsandten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) ist am Montagvormittag nach Deutschland zurückgekehrt. „Es war ein herausfordernder Einsatz“, sagte ein Sprecher des THW. „Die Kollegen vor Ort haben von einer völligen Zerstörung berichtet.“ Überlebende habe die Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) in den Trümmern keine mehr gefunden. Auch vier Rettungshunde waren in Beirut im Einsatz.

36 der 43 Helfer seien am Vormittag nach einem rund vier Tage langen Einsatz gelandet und nach einem Corona-Schnelltest zum zentralen Treffpunkt nach Rüsselsheim gebracht worden. „Dort warten sie jetzt auf das Ergebnis des Tests“, sagte der Sprecher. Danach gehen die Einsatzkräfte für sechs Tage in Quarantäne, nach dem fünften Tag soll ein weiterer Corona-Test folgen.

Sieben Einsatzkräfte seien noch in Beirut. Ein Teil sei weiter zur Unterstützung der deutschen Botschaft vor Ort, einige Einsatzkräfte prüften die Häuser in der Stadt auf ihre Statik. Auch 13 Helfer der Rettungsorganisation @fire Internationaler Katastrophenschutz kehrten am Montag nach Deutschland zurück.

Auch die deutsche Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ ist nach ihrem Unterstützungseinsatz vor dem zerstörten Hafen von Beirut wieder der UN-Truppe Unifil unterstellt worden. Das Schiff sei im Hafen von Limassol (Zypern) und bereite sich auf die Fortsetzung des UN-Einsatzes vor, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos am Montag.