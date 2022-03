Dschihadistische Gewalt : Mindestens zwölf Soldaten bei Angriff in Burkina Faso getötet

Bei einem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten in Burkina Faso sind am Sonntag mindestens zwölf Soldaten getötet worden. „Bewaffnete Elemente“ hätten eine Militäreinheit „in der Umgebung von Natiaboani“ im Osten des Landes angegriffen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen. „Die noch immer vorläufige Bilanz ist, dass zwölf Soldaten gefallen“ sind.

Einer weiteren Quelle zufolge handelte es sich um ein „Patrouillen- und Sicherheitsteam, das von mutmaßlichen Dschihadisten angegriffen wurde“. Demnach wurden „auch auf der feindlichen Seite mehrere Elemente neutralisiert“.

Natiaboani liegt in einer Region, die seit 2018 regelmäßig von bewaffneten Gruppen angegriffen wird. Laut örtlichen Medien waren erst am Freitag rund 15 Jugendliche in der Gegend entführt worden. In den vergangenen zehn Tagen starben bei insgesamt sechs Angriffen im Norden und Osten des westafrikanischen Landes mindestens 23 Zivilisten und 25 Militärangehörige.

Gewalt reißt nicht ab

Ende Januar hatten Militärs den Präsidenten Roch Marc Christian Kaboré abgesetzt. Kaboré war vorgeworfen worden, nicht entschlossen genug gegen die dschihadistische Gewalt vorzugehen. Anfang März hatte der Junta-Chef Paul-Henri Sandaogo Damiba eine Übergangsregierung ernannt, die für drei Jahre im Amt bleiben soll, bis demokratische Wahlen abgehalten werden.

Ebenso wie die Nachbarstaaten Mali und Niger wird Burkina Faso seit 2015 von massiver dschihadistischer Gewalt heimgesucht. Dabei wurden in der Region seither mindestens 2000 Menschen getötet und 1,4 Millionen weitere vertrieben.