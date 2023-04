Bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff sind in Syrien staatlichen Medien zufolge zwei Menschen gestorben. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete in der Nacht auf Dienstag unter unter Berufung auf militärische Kreise zwei getötete Zivilisten durch einen Angriff des „israelischen Feindes“. Die Angriffe hätten auf „einige Punkte in der Nähe von Damaskus und der südlichen Region“ abgezielt und seien von den besetzten Golanhöhen aus erfolgt.

Wie Sana weiter berichtete, fing die Luftabwehr „die meisten davon“ ab. Zuvor hatte Sana von einer Explosion in der Nähe von Damaskus berichtet.

Vierter Angriff binnen einer Woche

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Dienstag mit, „israelische Raketen“ hätten „das Gebiet des internationalen Flughafens von Damaskus, einen iranischen Komplex in der Nähe des Sajjida-Seinab-Gebiets“ sowie einen weiteren Ort in der Region Kiswah getroffen. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk in Syrien. Die Angaben der Organisation sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Bei dem Angriff auf syrisches Gebiet handelt es sich um den vierten dieser Art binnen einer Woche. Der Beobachtungsstelle zufolge waren am Sonntag bei einem israelischen Luftangriff in der zentralsyrischen Stadt Homs zwei pro-iranische Kämpfer getötet worden; Sana meldete fünf verletzte syrische Soldaten. In den Nächten auf Donnerstag und auf Freitag hatten Luftangriffe jeweils auf die Hauptstadt Damaskus gezielt.

Israel hat schon hunderte Luftangriffe auf syrischem Gebiet ausgeführt, meist waren pro-iranische Milizen und Hisbollah-Kämpfer oder Positionen der syrischen Armee das Ziel. Israel nimmt zu den Angriffen in der Regel nicht Stellung, betont jedoch regelmäßig, es werde nicht akzeptieren, dass der Iran seinen Einfluss bis an die Grenze Israels ausdehne.

Seit Ausbruch des Krieges in Syrien im Jahr 2011 sind laut der Beobachtungsstelle etwa eine halbe Millionen Menschen getötet worden. Die Hälfte der 22 Millionen Einwohner Syriens wurde zur Flucht gezwungen.