Am Schrein von Sajeda Seinab in Damaskus beten regelmäßig zahlreiche Menschen. Bild: dpa

Im Süden der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Behördenangaben bei einer Explosion sechs Menschen getötet und 26 weitere verletzt worden. Nach Angaben des syrischen Innenministeriums explodierte am Donnerstag ein Fahrzeug in der Nähe von Sajeda Seinab, einer der meistbesuchten schiitischen Pilgerstätten. Dem Ministerium zufolge handelte es sich um einen „terroristischen Bombenanschlag".

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, dieses habe eine zuvor angegebene Opferzahl von fünf Getöteten revidiert.

Nach Angaben der syrischen Regierung war ein Motorrad in der Nähe eines Taxis explodiert. Das Staatsfernsehen berichtete von einer Bombe, die von Unbekannten in einem Taxi platziert worden war und explodierte.

Ein 39-jähriger Beamter vor Ort berichtete der Nachrichtenagentur AFP, die Explosion habe sich "in der Nähe eines Sicherheitsgebäudes etwa 600 Meter vom Mausoleum von Sajeda Seinab entfernt" ereignet. Der Schrein mit dem Grabmal einer Enkelin des Propheten Mohammed ist ein beliebtes Ziel schiitischer Pilger aus dem Iran, dem Libanon und dem Irak.

Explosion vor schiitischem Festtag

Die Explosion ereignete sich am Vorabend des Aschura-Fests, die wichtigste Feierlichkeit im schiitischen Islam. Gläubige erinnern dabei an den Märtyrertod des von ihnen verehrten Imams Hussein, ein Enkel des Propheten Mohammed.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle waren viele Besucher in dem Vorort von Damaskus, in dem sich auch ein wichtiger Schrein befindet und der deshalb ein wichtiger Pilgerort für schiitische Muslime ist. Die sunnitische Terrormiliz IS hatte dort in den Vergangenheit Anschläge verübt

Mehr zum Thema 1/

.

Nach schiitischer Überzeugung starb Imam Hussein im Jahr 680 nach Christus in der Schlacht von Kerbela. Damals waren Streitigkeiten über die rechtmäßige Nachfolge Mohammeds entbrannt. Aus diesem Konflikt entstanden mit den Sunniten und Schiiten die beiden großen Strömungen des Islams. Immer wieder kommt es bei Zeremonien der Schiiten zu schweren Anschlägen von sunnitischen Extremisten.

Bereits vor zwei Tagen wurden nach Angaben der Menschenrechtsaktivisten zwei Personen bei der Explosion eines Motorrads in einem Vorort von Damaskus verletzt.