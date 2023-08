Bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind am Montagmorgen mindestens fünf tunesische Migranten gestorben. Sieben weitere Menschen werden nach Angaben des Gerichts in der Hafenstadt Sfax vermisst, 23 Bootsinsassen seien gerettet worden. Einem Gerichtssprecher zufolge war das Boot mit 35 Menschen an Bord weniger als eine Stunde nach der Abfahrt in der Nähe von Sfax gekentert.

Unter den Toten seien ein Kind und zwei Frauen, erklärte der Sprecher weiter. Die Justiz in Sfax ermittelt demnach zur Unglücksursache. Die Suche nach Überlebenden gehe weiter.

Bereits am frühen Samstagmorgen war im 150 Kilometer südlich von Sfax gelegenen Gabès nur wenige Meter vom Strand entfernt ein Boot mit tunesischen Flüchtlingen gekentert, ein junger Mann und ein Baby kamen dabei ums Leben. Fünf Menschen werden nach diesem Unglück weiter vermisst.

Aus Sfax sind seit Anfang des Jahres zahlreiche Menschen gestartet, um das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren. Die italienische Insel Lampedusa liegt nur etwa 130 Kilometer von der Stadt entfernt.

Tunesien ist ein wichtiges Transitland für Migranten aus anderen Ländern, die von hier aus die Überfahrt nach Europa wagen. Doch auch immer mehr Tunesier versuchen angesichts der schweren Wirtschaftskrise und einem Mangel an Nahrungsmitteln im Land nach Europa zu gelangen.