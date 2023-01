Minderheitenrechte in Kroatien : Kein Kyrillisch mehr in Vukovar

Immer weniger Serben leben in Vukovar. Der Stadtrat nutzt das nun als Vorwand, um die Minderheitenrechte zu beschneiden. Wenn es um andere Minderheiten geht, ist man in Kroatien großzügiger.

Wer zu Beginn der Neunzigerjahre schon die Nachrichten verfolgte, wird sich an Vukovar erinnern. Es war die erste Stadt, die in den jugoslawischen Zerfallskriegen in Schutt und Asche gebombt wurde. Als die „Jugoslawische Volksarmee“, die zu diesem Zeitpunkt in Wirklichkeit längst eine Streitmacht Serbiens war, im November 1991 einmarschierte, glich das zuvor über Wochen sturmreif geschossene slawonische Handelszentrum im Osten Kroatiens einem Trümmerhaufen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Die ersten Massaker folgten bald. Mehr als 250 Gefangene, vor allem Patienten aus dem lokalen Krankenhaus, wurden von den serbischen Eroberern abgeführt und erschossen. Auch nachdem Kroatien einige Jahre später alle besetzten Gebiete zurückerobert oder auf friedlichem Wege wieder eingegliedert hatte, blieb das Zusammenleben von kroatischer Mehrheit und serbischer Minderheit in Vukovar schwierig.