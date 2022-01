Bosniaken-Führer Dodik : Einst Hoffnungsträger, jetzt Spalter

Milorad Dodik liebt Referenden. Zumindest liebt er es, Referenden in Aussicht zu stellen. Entsprechende Ankündigungen begleiten den größten Teil der Karriere des bekanntesten Politikers der serbischen Bevölkerungsgruppe in Bosnien-Hercegovina. Insbesondere wenn Wahlen anstehen oder es von Korruptionsskandalen abzulenken gilt, kündigt Dodik seit Jahren gern Referenden über den Fortbestand des bosnischen Staates an. Die daraus erwachsende Empörung der bosniakischen Bevölkerungsmehrheit und des Westens führt ihm als „Verteidiger des Serbentums“ dann zuverlässig Stimmen der serbischen Bevölkerungsgruppe zu.

Was Dodik derzeit betreibt, geht allerdings weiter. Der von ihm angedrohte Aufbau einer eigenen Justiz, eines Steuersystems und womöglich gar einer Armee für die „Bosnische Serbenrepu­blik“, die serbische kontrollierte Staatshälfte Bosniens, ist verfassungswidrig und hat ihm neuerliche Sanktionen der Vereinigten Staaten eingebracht. Diese betreffen Dodik, einige seiner Mitstreiter sowie einen Fernsehsender, der ihn stützt. Dodik, so werden die Sanktionen in Washington begründet, habe Bosniens Staatlichkeit unterminiert, indem er die Schaffung paralleler Institutionen in der Serbenrepublik initiiert habe. Zudem habe Dodik seine offizielle Position missbraucht, „um durch Schiebung, Bestechung und andere Formen der Korruption persönlichen Reichtum anzuhäufen“.