Balkankrise : Zerreißt Bosnien?

Dem Balkanstaat Bosnien-Hercegovina sind im vergangenen Jahrzehnt viele Krisen angedichtet worden, die meist keine waren und sich in Wohlgefallen auflösten. Doch was sich derzeit dort zuträgt, ist ernst. Bosnien, wo in den Neunzigerjahren der blutigste der jugoslawischen Zerfallskriege stattfand, in dessen Verlauf 100.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben wurden, steht vor der größten Bewährungsprobe seit dem Friedensschluss von 1995.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Haupttreiber der Krise ist Milorad Dodik, der seit mehr als zwei Jahrzehnten der populärste Politiker der bosnischen Serben ist, die nach den (muslimischen) Bosniaken und vor den Kroaten die zweitgrößte ethnische Gruppe im Staat bilden. Dodik ist einer von drei Präsidenten des Gesamtstaates in Bosnien-Hercegovina.