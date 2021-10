Legalisierung in den USA : Millionen Steuern aus dem Marihuana-Geschäft

Joints in einer Marihuana-Apotheke in Montana im November 2020 Bild: dpa

In New York gehören sie zum Sommer wie der Geruch von Barbecues, Abgasen oder vor sich hin rottendem Müll: Die Schwaden von Marihuana konnte man hier schon immer riechen. Nun ist das Kiffen auch legal. Wer volljährig ist, darf sich überall dort einen Joint anzünden, wo sonst auch Rauchen erlaubt ist – außer im Auto.

Mittlerweile ist es in neunzehn Bundesstaaten und Washington D.C. für Personen über 21 Jahren legal, Marihuana zu kaufen und zu konsumieren, nicht nur zu medizinischen Zwecken. Auch in den meisten anderen Staaten wird das Kiffen nur noch als geringfügiges Vergehen behandelt. Anders als etwa in Kanada sind Konsum und Handel nach Bundesrecht aber weiter illegal.

Wer legt die Regeln fest?

Wo Marihuana vollständig legal ist, regelt der Bundesstaat genau, wer es verkaufen, wie hoch es konzentriert sein oder auch, wie viele Hanf-Pflanzen man bei sich zu Hause züchten darf. In Colorado etwa, wo das Kiffen mit am längsten legal ist, kann jeder rund dreißig Gramm besitzen und weitergeben, pro Haushalt sind bis zu zwölf Pflanzen erlaubt. Anders als in New York soll man in Colorado allerdings nicht in der Öffentlichkeit kiffen.

In dem Bundesstaat im Westen hatten sich die Wählerinnen und Wähler bereits 2012 für die Legalisierung ausgesprochen, die zwei Jahre später in Kraft trat. In den folgenden Jahren baute man eine stark regulierte Verkäuferstruktur auf und leitete Millionen Dollar an zusätzlichen Steuereinnahmen an das Schulsystem weiter. Das hat New York erst noch vor sich: die Lizenzen für die Hasch-Läden sollen bald verteilt werden. Bislang beschränken sie sich auf medizinisches Cannabis und bestimmte CBD-Produkte.

Die Behörden in Colorado dokumentieren seit Beginn die Erfahrungen mit der Legalisierung. Der Bundesstaat nahm 2020 387 Millionen Dollar an Steuern und Gebühren aus dem Marihuana-Geschäft ein – sechs Jahre zuvor waren es erst 67 Millionen. Daten über das Kiffen basieren auf Selbstauskünften in anonymen Umfragen – dennoch kann man davon ausgehen, dass viele Menschen durch die Entkriminalisierung eher bereit sind, sich wahrheitsgemäß zum eigenen Konsum zu äußern. Gaben im Jahr 2014 13,5 Prozent der Erwachsenen an, in den vergangenen dreißig Tagen Marihuana geraucht zu haben, waren es 2019 19 Prozent.

Auch anhand der Verkaufszahlen lässt sich vermuten, dass die Zahl der erwachsenen Nutzer stieg. Im vergangenen Jahr überschritten die Umsätze aus dem Verkauf von Marihuana erstmals zwei Milliarden Dollar. Der Anstieg im Vergleich zu 2014 betrug demnach 220 Prozent – illegale Verkäufe werden allerdings nicht gezählt. Die Behörden stellten auch einen Anstieg von Festnahmen wegen bekifften Autofahrens um 120 Prozent fest. Die Zahl der Krankenhaus-Einlieferungen wegen Marihuana-Missbrauchs sei dagegen stabil geblieben. Unter Jugendlichen stellte die Justizbehörde, die den Bericht veröffentlichte, konstante Trends fest. Für sie ist das Kiffen noch immer illegal. Die Zahl der jugendlichen Konsumenten sei demnach von 12,6 Prozent im Jahr 2014 auf 9,8 Prozent im Jahr 2019 leicht zurückgegangen.