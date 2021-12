Aktualisiert am

Überläufer in Myanmar : Der Soldat, der nicht töten will

In Myanmar sind seit dem Militärputsch im Februar schon mindestens 2000 Armeeangehörige zum Widerstand übergelaufen. Der Unteroffizier Yay Khal berichtet unserem Korrespondenten von seiner Flucht.

Wut auf die Putschisten: Bürger Myanmars protestieren am 7. Dezember in Mandalay gegen die im Februar an die Macht gekommene Militärregierung. Bild: AP

In den Tagen vor seiner Flucht hatte der Unteroffizier Yay Khal den Wächtern Normalität vorgegaukelt. In unregelmäßigen Abständen verließ der Soldat das Verwaltungsgebäude, das er mit seiner Einheit seit dem Putsch des Militärs in Myanmar Anfang Februar besetzt hatte. Er spielte ihnen etwas vor: „Ich kaufe nur schnell einen Snack“, rief Khal ihnen zu.

Schon ein paar Minuten später kehrte er zurück. So praktizierte er es eine Zeit lang, bis zu diesem einen Tag im September. „Diesmal sollte es anders sein“, sagt der Soldat im Rückblick. An diesem Tag warf er sich seinen Wäschesack über die Schulter, bevor er zum Tor hinausging. Den Wächtern erzählte er, nur ein paar Kleidungsstücke in die Reinigung bringen zu wollen.