Aktualisiert am

Südafrika hält eine gemeinsame Marine-Übung mit Russland und China ab. Die Regierungspartei knüpft damit an alte Verbindungen an. Die Opposition spricht von einer „unsinnigen Entscheidung“ und warnt vor den möglichen Folgen.

Ein russisches Kriegsschiff ist Anfang dieser Woche in den Hafen von Kapstadt eingelaufen. Die Fregatte „Admiral Gorschkow“ legte einen Zwischenstopp auf dem Weg an die Ostküste ein, wo an diesem Freitag eine umstrittene gemeinsame Übung der Marinen Südafrikas, Chinas und Russlands beginnen soll. Die Mosi II genannte Übung ist die zweite dieser Art.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Mosi I fand im November 2019 statt. Schon damals debattierten Verteidigungsexperten, ob sich Südafrika nun militärisch Russland und China zuwende. Südafrikas Regierung hingegen verwies darauf, dass auch mit den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Nationen regelmäßig Militärübungen stattfinden. Die Übung mit zwei Mitgliedern der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) solle den Zusammenhalt der Gruppe stärken.