Militärmanöver : Plant China einen Angriff auf Taiwan?

Amerikas Beziehungen mit Taiwan werden immer enger. Nun plant Washington neue Waffenverkäufe an Taipeh – und verärgert damit China. Peking verschärft seine Drohgebärden in Richtung der Insel.

Der Abteilungsleiter für Wirtschaftsfragen im amerikanischen Außenministerium, Keith Krach, traf am 18. September in Taiwan mit Ministerpräsident Su Tseng-chang zusammen. Bild: AFP

China ließ am Freitag seine Muskeln spielen. Zwei Bomber und 16 Kampfflugzeuge überquerten am frühen Morgen die sogenannte Mittellinie über der Taiwan-Straße und drangen aus vier Richtungen in die von Taiwan deklarierte Luftverteidigungszone ein. Es war ein unfreundlicher Gruß an den Amerikaner Keith Krach, Abteilungsleiter für Wirtschaftsfragen im Außenministerium. Krach war am Donnerstag zu einem mehrtägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Aus chinesischer Sicht ist das ein Affront. Denn seit 1979, als Amerika die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbrach, hat kein so ranghoher Mitarbeiter des State Departments mehr die Insel betreten. Neulich war schon der amerikanische Gesundheitsminister Alex Azar da. In New York traf sich die amerikanische UN-Botschafterin demonstrativ mit dem dortigen taiwanischen Vertreter zum Mittagessen und nannte es „historisch“. China sieht darin den Versuch, Taiwan mittels einer „Salamitaktik“ diplomatisch aufzuwerten und, so mutmaßt Peking, zu Schritten in Richtung Unabhängigkeit zu ermutigen.

Krachs Reise ist auch deshalb ein klares Signal an Peking, weil der Amerikaner an einer Zeremonie zu Ehren des kürzlich verstorbenen früheren Präsidenten Lee Teng-hui teilnimmt. Der gilt in Peking als „Separatist“, weil er eine eigenständige Identität der Inselbewohner als Taiwaner statt als Chinesen gefördert hatte. Das chinesische Verteidigungsministerium ließ am Freitag Militärmanöver mit Schießübungen vor Taiwans Küste abhalten. Ein Sprecher drohte der taiwanischen Regierung: „Wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um.“

Taiwan könnte Chinas Luftabwehr durchbrechen

Noch beunruhigter als über Krachs Besuch dürfte die chinesische Führung über eine andere Entwicklung sein: Die Vereinigten Staaten bereiten neue Waffenverkäufe an Taiwan im Wert von mehreren Milliarden Dollar vor. Nach Informationen der „New York Times“ soll das Luft-Boden-Raketen einschließen, mit denen taiwanische Kampfflugzeuge Chinas Luftabwehr durchbrechen und Ziele im Hinterland oder Kriegsschiffe auf See treffen könnten. Die dafür nötigen F-16-Kampfflugzeuge hat Amerika Taiwan bereits verkauft. Auf der Einkaufsliste der Taiwaner stehen außerdem Aufklärungsdrohnen, Raketenwerfer, Seeminen und Antischiffsraketen. Das Rüstungsgeschäft muss noch vom Kongress genehmigt werden. Als Ziel der Aufrüstung gab Taiwans Vertreterin in Washington kürzlich an, „jede Erwägung einer Invasion sehr schmerzhaft zu machen“.

Die Waffen sollen die taiwanischen Streitkräfte in die Lage versetzen, im Falle eines chinesischen Angriffs die Einnahme der Insel einige Wochen hinauszuzögern, um die Möglichkeit für ein amerikanisches Eingreifen aufrechtzuerhalten. Damit soll Peking deutlich gemacht werden, dass die Kosten eines Militäreinsatzes immens wären. Die Gefahr eines chinesischen Angriffs auf Taiwan wird heute höher eingeschätzt als noch vor ein paar Jahren. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer davon lautet Xi Jinping. Viele Beobachter in Peking glauben, dass Xi als derjenige in die Annalen der Kommunistischen Partei eingehen will, der die Insel mit dem Festland wiedervereinigt hat. Er selbst sagte 2019, eine „Wiedervereinigung“ sei „ein Muss für die Wiederauferstehung der chinesischen Nation“.

Eine von ihm vorgeschlagene friedliche Vereinigung nach dem Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ lehnen aber derzeit 90 Prozent der Taiwaner ab. Die Frage ist, welchen Preis für sein Ziel zu zahlen er bereit wäre. Viele Fähigkeiten, die die chinesischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, sind explizit auf eine Invasion Taiwans ausgerichtet, die regelmäßig geübt wird. Das dient aber zuvorderst der Abschreckung: Mit der Drohkulisse will China verhindern, dass Taiwan sich offiziell für unabhängig erklärt.

Eine Verteidigungsgarantie für Taiwan?

Einen Krieg mit den Vereinigten Staaten würde China wohl nicht riskieren wollen. Aber was, wenn es zu der Einschätzung käme, dass Amerika Taiwan unter Donald Trump nicht zu Hilfe eilen würde? Manche Beobachter in Washington sehen Taiwans Abschreckungsfähigkeiten durch Trumps Wankelmütigkeit geschwächt und fordern eine Verteidigungsgarantie. Das wäre allerdings ebenso riskant, weil Peking darin eine Abkehr Washingtons von der Ein-China-Politik sehen könnte. In einem solchen Fall, kommentierte die Parteizeitung „Global Times“ am Freitag, werde Artikel 8 des chinesischen Anti-Abspaltungs-Gesetzes aktiviert. „Das heißt, China würde nichtfriedliche Mittel einsetzen, um die Taiwan-Frage ein für alle Mal zu klären.“