Militärkreise : Raketen nahe amerikanischer Botschaft in Bagdad eingeschlagen

In der Nacht auf Sonntag waren in Bagdads Botschaftsviertel mehrere laute Detonationen zu hören. Es war der 19. Angriff auf amerikanische Ziele im Irak seit Ende Oktober.

In der Nähe der amerikanischen Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht zu Sonntag nach Angaben aus Washingtoner Militärkreisen mehrere Raketen eingeschlagen. Wie viele Raketen abgefeuert und welche Ziele getroffen wurden, war demnach unklar. AFP-Reporter berichteten von mehreren lauten Detonationen in dem Stadtteil, in dem die meisten Botschaften liegen.

In der sogenannten Grünen Zone Bagdads waren Warnsirenen zu hören. AFP-Reporter berichteten zudem von einem oder mehreren Flugzeugen, die über dem Stadtteil kreisten. Es war der 19. Angriff auf amerikanische Ziele im Irak seit Ende Oktober.

Seit der gezielten Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani und des irakischen Milizen-Anführers Abu Mehdi al-Muhandis bei einem amerikanischen Drohnenangriff Anfang Januar gab es mehrere Angriffe auf die hochgesicherte Grüne Zone in der irakischen Hauptstadt, in der viele Botschaften und internationale Organisationen ihren Sitz haben.

Nach dem Angriff auf Soleimani und al-Muhandis haben sich nicht nur die Spannungen zwischen Washington und Teheran verschärft. Auch das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak wurde dadurch stark belastet. Das irakische Parlament verlangte kurz nach der Tötung von Soleimani den Abzug aller amerikanischer Truppen sowie anderer ausländischer Streitkräfte aus dem Land.

