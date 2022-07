Aussage von Biden : Militär rät Pelosi von Taiwan-Reise ab

Das amerikanische Verteidigungsministerium hält einen Besuch der Demokratin Nancy Pelosi in Taipeh derzeit für keine gute Idee. Präsident Joe Biden will auf Entspannung setzen.

Nancy Pelosi am 21. Juli 2022 in Washington Bild: EPA

Eine mögliche Reise Nancy Pelosis nach Taiwan hat in Washington zu Diskussionen geführt. Präsident Joe Biden bestätigte am Mittwoch, dass es Bedenken des Verteidigungsministeriums gegen einen Besuch der „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses auf der Insel gibt, vor dem Peking gewarnt hatte. „Das Militär hält es gegenwärtig nicht für eine gute Idee“, sagte Biden, fügte aber hinzu, er sei darüber hinaus nicht auf dem aktuellen Stand. Weder das State Department noch Pelosis Büro bestätigten die Reisepläne: Gemäß dem Sicherheitsprotokoll sei es generell so, dass man Auslandsreisen im Voraus weder bestätige noch bestreite, teilte das Büro der Demokratin mit.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Die „Financial Times“ hatte zuvor berichtet, Pelosi, die Nummer Drei im Staat, erwäge, im August mit einer Kongressdelegation nach Asien zu reisen und neben Taiwan auch Singapur, Japan, Indonesien und Malaysia zu besuchen. Die Reise hatte ursprünglich im April stattfinden sollen, musste aber wegen einer Coronainfektion abgesagt werden. Pelosis Visite wäre der ranghöchste Besuch aus den Vereinigten Staaten in Taipeh seit 25 Jahren. 1997 hatte der seinerzeitige „Sprecher“ des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, Taiwan besucht. Für den Fall eines Besuchs Pelosis drohte Peking, das Taiwan als Bestandteil des chinesischen Territoriums betrachtet, mit „resoluten Maßnahmen“. Eine solche Reise würde Pekings „Souveränität und territoriale Integrität in ernster Weise verletzen“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Mehr zum Thema 1/

Die mögliche Reise scheint auch Bidens Pläne zu konterkarieren, angesichts der hohen Inflation und drohenden Rezession in Amerika die Handelsbeziehungen mit Peking zu entspannen. Biden sagte, er erwarte, in den nächsten zehn Tagen mit Präsident Xi Jinping zu sprechen. Es wäre das erste Telefonat seit vier Monaten. Das Weiße Haus wollte sich nicht dazu äußern, ob Biden versuchen werde, Handelsbeschränkungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu senken. Obwohl die Biden-Administration China als größte Herausforderung im 21. Jahrhundert betrachtet, wird in jüngster Zeit unter den Wirtschaftsberatern des Präsidenten erörtert, einige der unter Donald Trump verhängten Zölle aufzuheben. Skeptiker innerhalb der Regierung fürchten, dass der Effekt nicht beim Verbraucher ankäme. Auch wird darauf verwiesen, dass Biden sich vor den Kongresswahlen im Herbst angreifbar mache, da die Republikaner ihm vorwerfen könnten, gegenüber Xi in die Knie gegangen zu sein.