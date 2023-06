Die Vorwahlen für die amerikanische Präsidentenwahl 2016 haben traditionelle Republikaner in unguter Erinnerung. Im Frühjahr 2015 stieg der texanische Senator Ted Cruz als Erster ins Rennen ein. Gut 13 Monate später schmiss er das Handtuch. Am nächsten Tag gab auch John Kasich, der damalige Gouverneur von Ohio, auf. Donald Trump, der im Sommer 2015 die berühmte Rolltreppe seines New Yorker Towers heruntergefahren war, um seine Bewerbung zu verkünden, hatte in der Zwischenzeit schon 14 weitere Konkurrenten aus dem Feld geschlagen – mit wüsten Beschimpfungen und üblen Verunglimpfungen. Was anfänglich von den Medien als unterhaltsame und quotenversprechende, aber letztlich nicht ernst zu nehmende Show betrachtet worden war, erwies sich als erfolgreiche Kampagne gegen das Partei-Establishment. Und Trump war damit bekanntlich noch nicht am Ende angelangt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Vielen jener Republikaner, welche ihre Partei aus den Händen des Populisten befreien wollen, waren die seinerzeitigen „Primaries“ eine Lehre. Nie wieder dürfe man in eine Lage geraten, in der sich konservative Kräfte im Kampf gegen den Populismus selbst schwächten. Nun lässt sich sagen: Aus dieser Idee ist nichts geworden. In dieser Woche steigen drei weitere Kandidaten ins Rennen ein und erweitern das Bewerberfeld auf zehn. Anders als 2016 ist der Trump-Faktor in den Vorwahlen keine unbekannte Größe: Er führt das Feld mit großem Vorsprung an. In Umfragen unter republikanischen Anhängern liegt er bei über 50 Prozent. Seine Basis steht fest hinter ihm.