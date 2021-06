Migrationspolitik : Dänemark will null Asylbewerber

Manchmal wirken Gesetze schon, bevor sie jemals angewendet werden. Die Botschaft zählt. Im Falle der Asyl-Entscheidung, die das dänische Folketing gerade getroffen hat, ist das nicht anders. Das Parlament hat einem Gesetz zugestimmt, das es künftig möglich macht, Asylanträge außerhalb Europas zu bearbeiten. In Kopenhagen denkt man an Asylzentren in afrikanischen Ländern, in denen Asylbewerber ausharren müssten, die in Dänemark um Schutz ersucht hatten.

Ob es dazu kommt, ist zweifelhaft. Wie das alles eingepasst werden soll in die Ansprüche und Verflechtungen der europäischen und globalen Flüchtlingspolitik, ist schwer vorstellbar. Die Kritik aus der EU oder vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ist deutlich. Aber die Botschaft ist klar. Und die sollte nicht nur Menschen auf der Flucht aufhorchen lassen.

Die Entscheidung des dänischen Parlaments kommt nicht aus heiterem Himmel. Sie ist die Spitze von sich immer weiter auftürmenden Verschärfungen im Asylrecht und in der Integrationspolitik, mit denen das Land seit Jahren Aufmerksamkeit erregt. Dabei geht es weder darum, ob wirklich jemals ein Asylbewerber in einem Asylzentrum in Afrika darauf warten wird, wie sein Asylgesuch in Dänemark beschieden wird.

So unattraktiv wie möglich

Es geht auch nicht darum, dass ein akutes Problem gelöst werden müsste, weil gerade besonders viele Asylbewerber auf Schutz in Dänemark hofften, im Gegenteil. Im vergangenen Jahr haben so wenig Menschen einen Asylantrag im Königreich gestellt wie seit gut zwanzig Jahren nicht mehr. Es gibt bislang auch weder ein Partnerland, dass bereit wäre, ein dänisches Asylzentrum auf eigenem Boden zu akzeptieren, noch ist geklärt, wie Dänemark sicherstellen will, dass die Asylbewerber in dem Drittland geschützt sind.

Es geht nur darum, dass Dänemark so unattraktiv für Asylbewerber wird wie möglich. Es ist ein asylpolitischer Unterbietungswettbewerb. Das dürfte für die Länder in der Nachbarschaft nicht ohne Folgen bleiben. Ganz Europa wird damit herausgefordert.

Der Ton im Land veränderte sich

Es ist eine erstaunlich Pointe, dass diese Spitze nun gesetzt wird von einer sozialdemokratischen Regierung. Die Folketing-Entscheidung sendet schließlich auch eine innenpolitische Botschaft. Als in manchen dänischen Vierteln in den neunziger Jahren Probleme bei der Integration von Einwanderern wuchsen und die Sozialdemokraten diese nicht sehen oder diskutieren konnten oder wollten, nahm es seinen Anfang.

Es wurde ein Boden bereitet, auf dem mit der Dänischen Volkspartei eine der einflussreichsten rechtspopulistischen Parteien Europas wachsen sollte. Von 2001 an unterstützte sie immer wieder bürgerliche Regierungen in Kopenhagen und ließ sich das mit Verschärfungen in der Asyl- und Integrationspolitik bezahlen. Sie veränderte aber nicht nur Gesetze, sie veränderte auch den Ton im Land.

Was so ein Ton, was solche Botschaften aber für die Menschen mit ausländischen Wurzeln bedeuten, die in Dänemark leben, wie er beitragen soll zu ihrer Integration und ihrem Bedürfnis, Teil des Landes zu werden, scheint kaum eine Rolle zu spielen. Und was passiert, wenn man beim Unterbietungswettbewerb ganz unten angekommen ist?

Ministerpräsidentin will Aufnahmezentrum außerhalb Europas

Den Sozialdemokraten fiel dazu lange nicht viel ein, dann passten sie sich an. 2015, als die Flüchtlingskrise Europa erschütterte und viele Flüchtlinge nach Dänemark kamen oder mit dem Ziel Schweden durchreisten, wurden sie abgewählt. Mette Frederiksen übernahm die Partei und vollzog den Kurswechsel. In einem Strategiepapier vor der Wahl 2019 hatte sie schon die Fragen von Asyl, der Sicherung des Wohlfahrtsstaats und der Integrationsprobleme verwoben.

In diesem Papier wird auch ein Aufnahmezentrum außerhalb Europas „im Rahmen der internationalen Konventionen“ gefordert. Seit 2019 ist Frederiksen Ministerpräsidentin. Null Asylbewerber auf dänischem Boden ist das ausgegebene Ziel. Die Folketing-Entscheidung allein bringt die Regierung dem erst einmal nicht näher. Aber sie zeigt, wie ernst es ihr ist.

Diese Botschaft sollte in Brüssel gehört werden, in Stockholm oder Berlin. Denn Kopenhagen macht nicht nur deutlich, wie begrenzt das Vertrauen in die europäische Asylpolitik offensichtlich ist. Mit dem Unterbietungswettbewerb setzt sich Dänemark auch von Nachbarn wie Schweden oder Deutschland ab. Die Flüchtlingskrise setzte die EU unter massiven Handlungsdruck, und es bleibt der Eindruck, dass sie in der Flüchtlingspolitik nicht genug geliefert hat.

So haben die Dänen eben ihre eigene Botschaft gesendet. Selbst in Schweden, wo man weit entfernt ist von dänischen Verhältnissen, ist die Asylpolitik nicht mehr so liberal wie vor der Flüchtlingskrise. Mit Blick auf Integrationsprobleme und Bandengewalt steigt auch dort der innenpolitische Druck. Das alles zu diskutieren, auseinanderzuhalten und nicht die Menschen zu vergessen, die dringend Schutz brauchen, wird immer komplizierter. Aber man wird in Europa nicht um diese Debatte herumkommen.