Asylverfahren in Drittstaaten auslagern? Das fordert Migrationsforscher Ruud Koopmans. Den britischen Ruanda-Deal hält er jedoch für neokolonialistisch – und die EU-Pläne an der Außengrenze für unrealistisch.

Herr Koopmans, als im Jahr 2018 Ihre Tochter geboren wird, kommt es zu Komplikationen. Ein Arzt eilt zur Hilfe. Und es stellt sich heraus: Er ist ein Syrer, ein Flüchtling. Da kann man doch nur sagen: Ein Hoch auf die Migration!

Dieser Mann hat eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben. Zu unserem Glück! Er hat in kurzer Zeit eine Arbeit gefunden und Deutsch gelernt. Sein Beispiel zeigt, wie gut Migration gelingen kann und wie sehr wir bestimmte Migranten brauchen. Leider ist die Geschichte dieses Arztes kein Regelfall. Die Flüchtlingsgruppe der Syrer ist auch die mit den meisten Sozialhilfeempfängern.

Es gibt also noch viel zu tun.

In der Tat. Wobei wir gleich festhalten sollten: Bei Flüchtlingen darf die Frage nach dem Nutzen für uns nicht im Vordergrund stehen.

Allein seit 2014 sind laut der Internationalen Organisation für Migration 26.689 Menschen bei der Überfahrt über das Mittelmeer gestorben oder verschollen. Sie sagen: Daran ist das europäische Asylregime schuld. Erklären Sie das bitte.

Wer Asyl beantragen will, muss sich erst nach Europa durchschlagen. Wir holen weder Menschen direkt aus den Konfliktregionen noch verteilen wir humanitäre Visen an Dissidenten. Wer wiederum einmal in Europa ist, bleibt auch. Selbst dann, wenn man nicht als Flüchtling anerkannt wird. Das ist ungerecht. Denn jeder, der es nicht schafft, den langen Weg nach Europa zu gehen, bleibt außen vor. Also Frauen, Alte, Kranke.

Eine Allensbach-Umfrage aus diesem Frühjahr zeigt: Die Deutschen stellen das Asylrecht zunehmend in Frage. Nur noch 39 Prozent unterstützen es. 49 Prozent fordern Einschränkungen. Was folgt daraus für die Politik?

Man sollte sich nicht von Stimmungen leiten lassen. Das Asylrecht ist moralisch begründet. Aber so, wie es ist, funktioniert es nicht – und es hat tödliche Folgen. Das merken die Menschen und so sind solche Umfragen zu erklären. Umfragen zeigen aber auch: Die Deutschen sind bereit, Flüchtlingen zu helfen, wenn sie wirklich schutzbedürftig sind.

Migranten aus bestimmten Ländern haben sehr niedrige Anerkennungsquoten. Sie plädieren dafür, Abkommen mit diesen Ländern zu schließen, damit diese die abgelehnten Migranten zurücknehmen. Im Gegenzug erhalten diese Länder legale Kontingente für Wirtschaftsmigranten. Ein Tauschgeschäft also. An welche Staaten denken Sie?

Da kommen mir Nigeria, Marokko, Tunesien, Senegal, Gambia, Guinea in den Sinn. Auch Georgien.

Von wie vielen Migranten reden wir?

Das sind vielleicht ein Siebtel der Asylsuchenden, die in die EU kommen. Das ist also nicht so viel, aber es sind eben jene, die abgelehnt und bisher nicht abgeschoben werden.

Warum sollten diese Länder ein Interesse daran haben, die besten Fachkräfte an Europa zu verlieren?

Solche Abkommen müssen ein Geben und Nehmen sein. Dann sind sie für beide Seiten ein Gewinn. Die Länder könnten also bestimmte Berufsgruppen ausschließen. Generell aber dürften sie ein Interesse haben: In vielen afrikanischen Ländern ist das Bevölkerungswachstum noch immer groß, aber die Arbeitsplätze fehlen. Nigeria zum Beispiel hat einerseits ein relativ gutes Bildungsniveau, andererseits kommt die Wirtschaft nicht hinterher, den Leuten Perspektiven zu geben. Und Länder wie Nigeria profitieren schon jetzt von Rücküberweisungen der Migranten.

Will heißen: Wer in Europa direkt arbeiten kann, überweist mehr Geld in die Heimat als ein abgelehnter Migrant, der nur geduldet wird und Sozialleistungen bekommt?

Genau. Und wir würden von den Fachkräften profitieren.

Das ist also der eine Weg, den Sie vorschlagen. Der andere ist es, Asylverfahren an Drittstaaten auszulagern. An welche Drittstaaten denken Sie da?

Ein Set von Kandidaten könnte bestehen aus Marokko, Senegal, Albanien, Nordmazedonien. Dann wäre da noch die Türkei, sollte Erdogan die Wahl verlieren. Auch Tunesien ist eine Option.

Tunesien? Dessen Präsident hat jüngst gegen afrikanische Migranten gehetzt. Er sagte, diese unterwanderten sein Land und nähmen Tunesien die arabische Identität. Es kam zu Gewalt. Wie könnte man guten Gewissens mit so einem Land ein Abkommen schließen?