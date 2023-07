Aktualisiert am

Polen schaut besorgt auf die Unruhen in Frankreich. Überraschend fordert der liberale Oppositionsführer weniger Zuwanderung. Damit zielt er auf Wähler der regierenden PiS.

Donald Tusk bei einem Auftritt Anfang Juni in Warschau Bild: AFP

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat alle Parteien in dieser Woche zu einem Migrationsgipfel geladen. Seine Regierung habe „uns vor Pariser Ereignissen in Warschau bewahrt“, schrieb er auf Twitter mit Blick auf die Straßenkämpfe in Frankreich. Morawiecki wollte den Parteien einen detaillierten „Pakt für sichere Grenzen der EU“ vorschlagen, um „mit einer Stimme zu sprechen“, und kritisierte den neuen EU-Migrationspakt scharf. Die größten Oppositionsparteien boykottierten das Treffen.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Doch Polen hat ohnehin, kurz vor den Wahlen im Herbst, eine noch nicht da gewesene Debatte über Migration – aber auch darüber, wie weit die liberalen Kräfte mit ihrer Kampagne gehen dürfen. Den Anfang machte ein kurzes Video von Donald Tusk. „Wir schauen erschüttert auf die brutalen Ausschreitungen in Frankreich“, beginnt der Oppositionsführer und fährt mit ernster Miene fort: Ausgerechnet jetzt wolle Jarosław Kaczyński noch mehr Menschen aus entfernten Ländern nach Polen bringen, aus Indien, Iran, Nigeria, Pakistan und weiteren.