Streit über Bootsmigranten : Mittelmeeranrainer kritisieren Deutschland und Norwegen

Das humanitäre Schiff „Ocean Viking“ fährt am 11. November in den französischen Militärstützpunkt in Toulon ein. Bild: dpa

Griechenland, Italien, Malta und Zypern mahnen die EU zum gemeinsamen Handeln in der Migrationsproblematik im zentralen Mittelmeer und fordern private Hilfsorganisationen dazu auf, den „internationalen Rechtsrahmen für Such- und Rettungsaktionen“ zu respektieren. In dem vom italienischen Innenminister Matteo Piantedosi initiierten gemeinsamen Schreiben heißt es: „Wir können uns nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Länder der ersten Einreise die einzig möglichen europäischen Ausschiffungsorte für illegale Einwanderer sind, vor allem, wenn dies auf unkoordinierte Weise auf der Grundlage einer von privaten Schiffen getroffenen Wahl geschieht, die völlig unabhängig von den zuständigen staatlichen Behörden handeln.“

Die Kritik ist vor allem an Deutschland und Norwegen gerichtet, unter deren Flagge die privaten Rettungsschiffe Humanity 1 und Rise Above sowie Geo Barents und Ocean Viking in den vergangenen Wochen insgesamt gut tausend Bootsmigranten an Bord genommen hatten. Rom hatte die ersten drei der genannten Schiffe nach langem Hinhalten schließlich in italienische Häfen einlaufen und die Bootsmigranten an Land gehen lassen. Die ­Ocean Viking war am Freitag im französischen Militärhafen Toulon angelangt. Die von Paris nach eigenen Angaben „ausnahmsweise“ erteilte Anlegeerlaubnis für das Rettungsschiff mit 234 Bootsmigranten an Bord hat zu einer schweren diplomatischen Verstimmung zwischen den Nachbarländern geführt.