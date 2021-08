Gefährliche Route von Spanien : Migranten wollen über den Fluss nach Frankreich

Ein junger Mann aus Mali am 9. März in der spanischen Grenzstadt Irún Bild: EPA-EFE

Sie haben den Atlantik überlebt. Deshalb schreckt sie auf dem Weg in den Norden auch der Bidasoa nicht. Auf den ersten Blick erweckt der zum Teil nur fünfzig Meter breite Fluss an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich den Eindruck, als wäre er leicht zu überqueren. Doch seine Strömungen sind tückisch, besonders für die Migranten, die von ihrer langen Reise erschöpft sind und die manchmal gar nicht schwimmen können. Dennoch versuchen immer mehr von ihnen, schwimmend in der Nähe der spanischen Grenzstadt Irún an das französische Ufer zu kommen. Anfang August ertrank ein Mann aus Guinea, im Mai ein Migrant aus der Elfenbeinküste. Sie waren auf den Kanarischen Inseln gelandet und hatten sich in den Norden Spaniens durchgeschlagen. Baskische Helfer sprechen schon von einem „humanitären Drama“.

Die meisten Migranten versuchen es zu Fuß oder im Auto über eine der Brücken. Aber die französische Polizei hat Personal und Kontrollen verstärkt, nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie. Die Beamten schicken alle umgehend wieder nach Spanien zurück, die nicht die nötigen Papiere vorweisen können. Das erlaubt ein entsprechendes Rückführungsabkommen. Angeblich haben sie dabei afrikanisch und arabisch aussehende Menschen gezielt ins Visier genommen.

7500 Neuankömmlinge auf den Kanaren

Genaue Zahlen gibt es in Spanien nicht. Aber allein in diesem Jahr suchten schon mehr als 4100 Menschen die Hilfsstellen der baskischen Regionalregierung auf, wie die Zeitung El País berichtete; im gesamten Jahr 2019 waren es vor Corona gut 4200. Nach einem Bericht der französischen Zeitung Le Figaro schickten französische Beamte allein zwischen November 2020 und März 2021 fast 16.000 Migranten nach Spanien zurück; mehr als 12.000 unmittelbar an der Grenze.

Sobald sie von den Kanaren aufs spanische Festland kommen, können sie sich frei bewegen. Ein spanisches Gericht hatte geurteilt, dass sie nicht für unbegrenzte Zeit auf den Inseln festgehalten werden können, wie es die Regierung zunächst zur Abschreckung getan hat. Die meisten Migranten wollen nicht in Spanien bleiben, wo das Asylverfahren langwierig und zum größten Teil aussichtslos ist. Sie zieht es weiter in Richtung Norden, wo sie sich ein besseres Leben erhoffen und die frankophonen Afrikaner auch keine Sprachprobleme haben.

Der Zustrom auf die Kanarischen Inseln, auf denen sich derzeit nach Regierungsangaben etwa 2000 Migranten aufhalten, hat in diesem Jahr noch einmal zugenommen. Mehr als 7500 Neuankömmlinge landeten dort bis zum 1. August dieses Jahres. Laut dem spanischen Innenministerium war das ein Anstieg von 136 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vorigen Jahres. Insgesamt wurden 2021 in Spanien 16.586 illegal eingereiste Migranten registriert – eine Zunahme von mehr als 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Madrid und Rabat nähern sich langsam an

In Madrid sieht man jedoch Anzeichen dafür, dass sich der Migrationsdruck mit marokkanischer Hilfe verringern könnte, da sich die Beziehungen zwischen Madrid und Rabat langsam wieder verbessern. Nachdem der Chef der Polisario-Befreiungsfront Brahim Ghali in Spanien wegen einer Covid-Erkrankung behandelt worden war, war es zu einer schweren diplomatischen Krise gekommen. Im Mai ließen marokkanische Grenzbeamte mehr als 10.000 Marokkaner in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta strömen. Bis heute halten sich dort mehr als 800 erwachsene und 900 minderjährige Marokkaner auf.

Doch seit Anfang August hatten marokkanische Sicherheitskräfte in Zusammenarbeit mit der spanischen Guardia Civil an der Grenze der zweiten Exklave Melilla vier Mal verhindert, dass mehrere Hundert Menschen die Zäune überwanden, um nach Spanien zu kommen. Vor der Küste der Westsahara retteten marokkanische Soldaten in der ersten Augustwoche vier Boote mit mehr als 180 Migranten an Bord. Zuvor hatte Marokko solche Hilfseinsätze den Spaniern überlassen.

In Ceuta begann am Freitag die Rückführung der marokkanischen Kinder und Jugendlichen, mit deren Unterbringung und Betreuung man auf spanischer Seite völlig überfordert war. Vor wenigen Tagen hatte sich Marokko bereit erklärt, dass alle zu ihren Familien zurückkehren können.