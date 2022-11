Migration durch die Türkei : Ankara greift durch, doch die Schlepper werden kreativ

Die Zahlen lassen keinen Zweifel: Die türkische Polizei geht robust gegen irreguläre Migranten vor. Nach Angaben der staatlichen Migrationsbehörde, Göc Idaresi Baskanligi, wurden im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 20. Oktober mehr als 230.000 irreguläre Migranten festgenommen. Sie landeten zu einem großen Teil in Abschiebezentren. Den größten Teil stellen mit 42 Prozent Afghanen, gefolgt von Syrern mit 15 Prozent. Afghanen werden mit Charterflügen wieder in ihr Heimatland abgeschoben.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Statistik lässt ferner den Schluss zu, dass der Fluss der irregulären Migranten wieder anschwillt, auch in der Türkei. Denn die Zahl Festgenommenen ist doppelt so hoch wie die im Jahr 2020, und sie liegt 40 Prozent über der von 2021. Je­doch erreicht sie erst gut die Hälfte des Vor-Coronajahres 2019. Trotz der steigenden Zahlen ist es in diesem Jahr nach inoffiziellen Schätzungen erst gut 20.000 irregulären Migranten gelungen, aus der Türkei in ein EU-Land überzusetzen.