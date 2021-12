Franziskus und die Flüchtlinge : Migration ist sein Lebensthema

Lampedusa und Lesbos sind grundlegende topographische und thematische Koordinaten des Pontifikats von Papst Franziskus. Es sind Orte an jenen Rändern, die Franziskus in Wort und Tat abzuschreiten pflegt. Die Inseln liegen am Rand des Mare Nostrum, des Meeres der Europäer, dort stranden Migranten am Rande der Gesellschaft.

Anfang Juli 2013, vier Monate nach seiner Wahl zum Nachfolger Petri, unternahm Franziskus seine erste Reise überhaupt als Papst auf die Insel Lampedusa. Bis heute ist der südlichste Außenposten Italiens im Mittelmeer der wichtigste Landepunkt für Bootsflüchtlinge aus Nordafrika. Zum Gedenken an jene, die bei der gefährlichen Überfahrt ihr Leben verloren, warf Franziskus seinerzeit einen Kranz ins Meer und bat um Vergebung für die Gleichgültigkeit, mit welcher viele Europäer dem Flüchtlingsdrama begegneten.