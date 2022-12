Streit über illegale Migration : Winkt Ungarn Migranten nach Österreich durch?

In Österreich kommen Zehntausende Migranten unregistriert an. Der grüne Vizekanzler Kogler macht dafür Ungarn verantwortlich. Rumänien und Bulgarien nimmt er dagegen in Schutz.

Dass Österreich die Aufnahme Rumäniens und Bulgariens (im bulgarischen Fall gemeinsam mit den Niederlanden) in den Schengenraum blockiert hat, hat der Regierung in Wien in Europa viel Kritik eingetragen. Rumänien hat seinen Botschafter in Wien zu Konsultationen abberufen, ein unter Partnerstaaten ungewöhnlicher Schritt. Zuletzt hieß es, der Botschafter werde so bald nicht zurückkehren, jedenfalls nicht, ehe Österreich seinerseits in der Angelegenheit der Schengen-Erweiterung in Bukarest vorstellig werde.

Innenpolitisch stieß die Haltung der Regierung bei der linken und liberalen Opposition auf Kritik. Doch mehr und mehr setzt sich auch der grüne Koalitionspartner von der christdemokratischen Kanzlerpartei ÖVP ab. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte das Veto gegen die Schengen-Erweiterung (außer im Falle Kroatiens) auf dem EU-Ministerrat Anfang Dezember eingelegt, Bundeskanzler Karl Nehammer und andere ÖVP-Regierungsmitglieder verteidigten das als „Hilferuf“, der sich nicht gegen die beiden Länder richte, sondern auf den Reformbedarf des Schengen-Systems.

Der Grünen-Vorsitzende und Vizekanzler Werner Kogler sagte hingegen in einem an Weihnachten in der „Kleinen Zeitung“ erschienenen Interview, es gebe objektiv Probleme im Bereich der Migration, doch diese hätten nur am Rande mit Schengen zu tun.

Ungarn verweist auf neue „Grenzjäger“-Truppe

Es sei sein Ziel, sagte Kogler, Rumänien und Bulgarien im kommenden Jahr in die Schengenzone aufzunehmen. Denn die unbestreitbaren Probleme bei der illegalen Migration über Südosteuropa lägen nicht bei ihnen, sondern bei Ungarn. „Würden wir bei der Logik des Innenministers bleiben, dann müsste man Ungarn aus Schengen rausschmeißen, weil von dort die meisten nicht registrierten Übertritte nach Österreich stattfinden.“ Österreich registriere regelkonform mehr als 100.000 Personen, dann stelle man fest, „dass 75.000 bis 80.000 gar nicht vorher registriert worden sind“.

Ungarn hat seit 2015 einen Zaun an der Grenze zu Serbien errichtet und inzwischen eine Grenzschutztruppe in Dienst gestellt, die für ihr rigoroses Vorgehen berüchtigt ist. Die erheblich längere Grenze Ungarns zu Rumänien ist allerdings nicht durch einen Zaun geschützt. Ungarn bildet zu diesen beiden Ländern die Schengen-Außengrenze. Weil aber die Regierung in Budapest dazu übergegangen ist, im eigenen Land überhaupt keine Asylanträge zuzulassen, findet auch keine Registrierung statt.

Migranten, die den Zaun überwinden und im grenznahen Raum aufgegriffen werden, werden zurückgeschoben. Im Landesinneren findet das jedoch kaum statt. Es wäre dort auch nicht mehr ohne Weiteres festzustellen, ob die betreffende Person beispielsweise über Serbien oder über Rumänien gekommen ist.

„250.000 Versuche illegalen Grenzübertritts vereitelt“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sagte jüngst auf einer Pressekonferenz, es seien in seinem Land 250.000 Versuche des illegalen Grenzübertritts vereitelt worden. Auf eine Frage der F.A.Z., ob die trotzdem hohen Zahlen an Migranten, die in Österreich ankämen, auf eine Politik des Weiterwinkens abseits des Grenzzauns hindeuteten, verneinte Orbán: Allein in Ungarn seien 2500 Schlepper gefasst und zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Zaun sei „nicht perfekt“, doch sei die Lage immer noch ganz anders als 2015, als Hunderttausende über Budapest nach Westen „einmarschiert“ seien.

Er verwies auf die durch Ungarn aufgestellte Truppe der „Grenzjäger“, die eine neue Qualität der Grenzsicherung darstelle. Der Beitritt Kroatiens zum Schengenraum stelle einen Fortschritt dar, denn Ungarn könne dadurch Einsatzkräfte von der kroatischen Grenze abziehen und zusätzlich an die serbische entsenden. Drittens wolle Ungarn – gemeinsam mit Österreich – Serbien noch stärker im eigenen Grenzschutz zu Nordmazedonien und Bulgarien unterstützen. Dazu solle „in Kürze“ ein drittes österreichisch-ungarisch-serbisches Gipfeltreffen in Wien stattfinden.

Der österreichische Kanzler Nehammer hat sich dafür starkgemacht, den Bau „physischer Barrieren“, also von Grenzzäunen, durch EU-Mittel zu unterstützen, etwa in Bulgarien. Ungarn fordert das seit Jahren, doch lehnte die EU-Kommission das bislang ab. Die österreichische Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sagte nun unter Verweis auf die „schwierige Grenze“ Bulgariens zur Türkei, sie sehe in der Kommission ein Umdenken.