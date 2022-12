Migration : Österreich fordert Grenzzäune

Wie toxisch das Thema Migration ist, konnte man am Donnerstag an der Tagesordnung des Europäischen Rats ablesen. Dort wurde das Thema nicht erwähnt, nur der Punkt „Südliche Nachbarschaft“. Pflichtschuldig erläuterte das Ratssekretariat, welches die zehn Länder dieser Nachbarschaft seien.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Aber natürlich ging es darum überhaupt nicht, als die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammenkamen. Sondern um die Migrationskrise, die zunehmend an das Jahr 2015 erinnert. Wie damals gelangen Hunderttausende Menschen irregulär in die EU, werden größtenteils an den Außengrenzen nicht registriert und auf ihrem weiteren Weg durchgewunken, insbesondere in Ungarn. Anders als damals haben zudem die wenigsten von ihnen Aussicht auf Schutz.