Migration nach Großbritannien : „Wir werden die Boote stoppen“

Nur einen Tag nachdem der britische Premierminister Rishi Sunak schärfere Maßnahmen gegen die illegale Migration angekündigt hatte, veränderte ein Bootsunglück im Ärmelkanal den Ton der Asyldebatte. Die britische Innenministerin Suella Braverman bestätigte am Mittwoch, dass in den frühen Morgenstunden mindestens vier Migranten im eiskalten Meer ertrunken sind, nachdem ihr Schlauchboot gesunken war. In einer Bergungsaktion, an der auch die Marine beteiligt war, gelang die Rettung von 33 Menschen; einige schwebten am Mittwoch noch in Lebensgefahr.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Regierung und Opposition drückten im Unterhaus ihre Anteilnahme aus. Braverman sprach von einem „erschütternden“ Vorfall. Er mache es noch dringender, den kriminellen Schlepperbanden das Handwerk zu legen und die „tödlichen Bootsüberfahrten“ zu stoppen. Im November vergangenen Jahres waren nach dem Kentern eines Boots 27 Menschen ertrunken. Seit Januar gelang mehr als 40.000 Migranten die Überfahrt ins Königreich.