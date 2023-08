Aktualisiert am

Nein, will ein Team von Forschern berechnet haben. Fehlende Retter schreckten Migranten nicht ab – Pushbacks wie vor Libyen wohl schon.

Migranten sitzen in einem Holzboot etwa 30 Meilen nördlich von Libyen, bevor sie von Helfern der spanischen Nichtregierungsorganisation Open Arms unterstützt werden. Bild: dpa

Erst vor Kurzem hatte ein deutscher Politiker die Pull-Faktor-These wieder als Argument aufgegriffen: „Je mehr Schiffe im Mittelmeer zur Rettung unterwegs sind, desto mehr Menschen machen sich mit seeuntauglichen Booten auf den gefährlichen Weg und bringen sich in Lebensgefahr“, sagte der CDU-Politiker Thorsten Frei der Zeitung Tagesspiegel.

Damit reagierte er auf einen Vorstoß von Manfred Weber aus der Schwesterpartei CSU. Der hatte sich in der Neuen Osnabrücker Zeitung dafür ausgesprochen, Schiffe der Bundespolizei ins Mittelmeer zu entsenden, um das Leben schiffbrüchiger Migranten zu retten. Die Seenotrettung müsse wieder eine staatliche Aufgabe werden und dürfe nicht länger ausschließlich an Nichtregierungsorganisationen hängen bleiben.

Ob Seenotrettung die Überfahrt nach Europa begünstigt oder nicht, ist schon seit Jahren eine teils hitzig debattierte Frage. Nun will eine Studie herausgefunden haben: Den Pull-Faktor gibt es nicht.

Von der Studie wird man in den nächsten Monaten vermutlich noch oft hören, dürfte sie Befürwortern staatlicher Seenotrettung doch als Beweis für ihre Anliegen dienen. Wie aber sind die Forscher der am Donnerstag im Fachmagazin „Scientific Reports“ veröffentlichten Studie vorgegangen? Die Gruppe um Sozialwissenschaftlerin Alejandra Rodríguez Sánchez von der Universität Potsdam nahm die zentrale Mittelmeerroute in den Blick.

Das ist die nach wie vor wichtigste Route auf dem Weg in die Europäische Union und auch die tödlichste. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind allein auf dieser Strecke seit 2014 mehr als 22.000 Mi­granten ums Leben gekommen oder gelten als vermisst. Auf dieser Route nutzen vor allem Subsahara-Migranten Tunesien und Libyen als Transitländer, um von dort aus nach Italien zu gelangen, von wo aus viele in andere EU-Staaten weiterreisen.

Forschungsteam arbeitet mit Vorhersagemodell

Das Forschungsteam hat Daten der Überfahrten zwischen 2011 und 2020 ausgewertet und eine Vielzahl von Faktoren einfließen lassen: etwa die Anzahl der staatlichen und privat geführten Such- und Rettungsaktionen, Wechselkurse, internationale Rohstoffpreise, Konflikte, Gewalt, Arbeitslosenquoten, Wetterbedingungen.

Um sich einer These zu nähern, haben die Wissenschaftler die jüngere Vergangenheit in drei Phasen eingeteilt. Die erste war die der italienischen Rettungsmission Mare Nostrum (2013 bis 2014), die zweite die der privaten Rettungsaktionen und die dritte die des Deals zwischen der EU und Libyen (seit 2017), bei dem die libysche Küstenwache Migranten abfangen soll. Anhand ihrer ausgewählten Faktoren hat das Forschungsteam modelliert, wie viele Überfahrten es hätte geben müssen – und dies mit der tatsächlichen Zahl verglichen.

Dabei fiel den Forschern auf, dass die tatsächliche und die vorhergesagte Zahl der Überfahrten in den Phasen der (staatlichen und privaten) Rettungsmissionen etwa identisch waren. Das führt sie zu der Kernaussage, dass Rettungsschiffe keine Auswirkungen auf die Zahl der Überfahrten haben, also keinen Pull-Faktor für Migranten und Flüchtlinge darstellen. Was hingegen die Zahl der Überfahrten senke, seien das Vorgehen und gewaltsame Zurückdrängen (Pushbacks) der libyschen Küstenwache.

Flucht und Migration sind sehr komplex

Unklar bleibe, ob Schlepper Rettungsmissionen für ihr Geschäft einkalkulieren. Das bedürfe weiterer Forschung. Was die Todesrate angeht, so sei diese weniger schwankend, wenn Rettungsschiffe bereitstünden. Grundsätzlich auch niedriger, wenngleich nicht viel.

Bleibt die Frage: Kann man überhaupt be- oder widerlegen, ob sich mehr Mi­granten und Flüchtlinge auf seeuntauglichen Booten auf den gefährlichen Weg machen, wenn sie auf Rettung hoffen dürfen? Schließlich sind Flucht und Mi­gration sehr komplex: Von Hunderten Faktoren hängt es ab, ob jemand seine Heimat verlässt und sich den Schleppern anvertraut. Kritiker staatlicher Seenotrettung dürften auch jetzt nicht verstummen.