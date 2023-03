Migration in die EU : Das Dublin-System krankt

Als sich die EU-Innenminister Ende Januar trafen, ging es um den einfacheren Teil des heiklen Themas Migration: die externe Dimension. Man kam überein, den Druck auf Herkunftsländer zu erhöhen, mit dem Entzug von Handelsvorteilen, Entwicklungshilfe und Visavorteilen zu drohen, wenn sie ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen. Versüßt werden soll die Zusammenarbeit mit der Aussicht auf mehr legale Migration, jedenfalls wenn es nach Deutschland geht. Die Staats- und Regierungschefs verständigten sich außerdem darauf, dass auch physische Grenzinfrastruktur aus dem EU-Haushalt finanziert werden soll. Alle Mitgliedstaaten haben ein Interesse daran, die Außengrenzen besser zu überwachen. Was aber ist mit den Hunderttausenden, die es in die Europäische Uni­on schaffen – wer trägt für sie die Verantwortung?

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Das ist die innere Dimension, der schwierigere Teil, der am Donnerstag beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel ins Zentrum rückte. Nach Angaben der EU-Asylbehörde beantragten im vorigen Jahr 966.000 Menschen Schutz in der EU, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die fast vier Millionen Kriegsvertriebenen aus der Ukraine, die einen besonderen Aufenthaltsstatus bekamen, sind da­bei nicht mitgerechnet. Die Hauptankunftsländer liegen auf der Westbalkanroute und am Mittelmeer. Griechenland, Italien, Malta, Spanien und Zypern klagen, sie würden mit dem Migrationsdruck auf die Außengrenze allein gelassen – zuletzt in einer Erklärung ihrer Innen­minister am vorigen Wochenende.